Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se u sredu, 25. februara sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom, saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Oni će se sastati u 08.30 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu.

Sorensen je poslednji put boravio u Beogradu polovinom januara, a 11. februara produžen mu je mandat za još dve godine, odnosno do 29. februara 2028. godine

