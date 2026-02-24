Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se u sredu, 25. februara sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom, saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Oni će se sastati u 08.30 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu.