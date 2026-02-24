Slušaj vest

Da blokaderi i opozicija mrze običan, većinski narod Srbije, koji je uz Aleksandra Vučića, odavno je poznato, pogotovo ako taj isti narod ne živi u "krugu dvojke".

Lažna elita je sada,m kako bi iskazala svoju mržnju, iskoristila novi sat koji je postavljen na kružnom toku pored Trga Republike.

Naime, jedan korisnik naloga "Iks", na toj platformi istaknuti blokader, napisao je da će sat premestiti u Ripanj?!

"Naravno da ćemo skloniti ovo s*anje odavde kada ih skinemo sa vlasti i premestićemo sat na pijacu u Ripnju, jer je važan ravnomeran razvoj gradskih i prigradskih opština", poručio je on i očekivano dobio podršku od ostalih blokadera:

c12f9cf9-9a68-40e1-8b1b-2a06d684e609.jpeg
Sramna objava blokadera Foto: Printscreen

"I kupiti još 5 komada sa alibabe za Sremčicu, Borču, Mladenovac, Jabučki Rit i Jakovo".

"Staviti u opštinu koja ih izglasa opet, za kaznu", ređali su se sramotni komentari.

Beogradski sat na Trgu republike Foto: Beta Miloš Miškov

Ovo nije prvi ovakav ispad blokadera.

Podsetimo, reditelj Goran Marković izvređao je spomenik Stefanu Nemanji na Savskom trgu, ali i sve stanovnike prigradskih naselja!

On je, naime, gostujući u emisiji "Utisak nedelje" na krajnje neprimeren način prokomentarisao spomenik, konstatujući da bi ga premestio u Marinkovu baru.

- To kako on izgleda, čemu služi...To nije spomenik Stefanu Nemanji, to je spomenik Aleksandru Vučiću i njemu je mesto u Marinkovoj bari. A može, recimo, i u Borču - kazao je pre četiri godine Marković kroz osmeh.

Kurir Politika

