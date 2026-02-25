Politika
SASTANAK U BEOGRADU: Petar Petković danas sa Peterom Sorensenom
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Srbije Petar Petković sastaće se danas u Palati Srbija sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom.
Sorensen će se danas u 8,30 sastati i sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
Sorensen se u ponedeljak u Prištini sastao sa Aljbinom Kurtijem i tom prilikom čestitao Kurtiju na formiranju vlade i novom mandatu.
