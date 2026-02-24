Slušaj vest

Krivična prijava je podneta protiv D.R. (50) i M.R. (42) iz Kraljeva zbog sumnje da su, u saizvršilaštvu, pripremali dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije, a prema prvim informacijama, obojica su ranije osuđivana.

Prema nezvaničmnim informacijama, M.R. je osuđivan u Crnoj Gori za nošenje oružja za šta nije imao dozvolu, dok je u Francuskoj osuđivan zbog krađa.

- D.R. je osuđivan zbog napada na službeno lice u vršenju dužnosti - rekao je izvor upoznat sa slučajem.

Osumnjičeni za planiranje napada na predsednika Srbije i njegovu porodicu

Ministarstvo unutrašnjih poslova juče je saopštilo da su D.R. i M.R. uhapšeni zbog sumnje da su, u saizvršilaštvu, izvršili krivično delo pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbiјe, u vezi sa krivičnim delom napad na ustavno uređenje.

- Oni se sumnjiče da su u periodu od decembra 2025. godine do februara 2026. godine dogovarali nasilnu promenu ustavnog uređenja Republike Srbiјe i svrgavanje naјviših državnih organa, tako što su dogovarali nabavku oružјa i napad na život i telo predsednika Republike Srbiјe Aleksandra Vučića, njegove supruge i dece, na taј način što bi ih lišili života, kao i napad na pripadnike MUP-a Republike Srbiјe, na taј način što bi pripadnicima MUP-a naneli telesne povrede - navodi se u saopštenju MUP-a.

Kako je saopšteno iz Višeg suda u Kraljevu, rešenjem sudije za prethodni postupak tog suda, a po predlogu Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, D.R. i M.R. je određen pritvor u trajanju do 30 dana.

