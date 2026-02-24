Slušaj vest

Tema večerašnje emisije „Usijanja“ je pokušaj atentata na predsednika Srbije Aleksandra Vučića i višemesečna opasna kampanja protiv aktuelne vlasti, a gosti emisije na Kurir televiziji su Miroslav Bjegović, stručnjak za bezbednost, Vladimir Savić, novinar Informer TV, i Ljubomir Đurić iz Centra za nacionalnu politiku, dok će se pratiti snaga srpskog pravosuđa i istražnih organa u rasvetljavanju slučaja.

Juče su na teritoriji Kraljeva uhapšena dva lica koja se sumnjiče za plan i pokušaj urušavanja državnog poretka i za planiranje atentata.

- Mi smo više puta čuli u javnosti da se otvoreno preti ugrožavanjem bezbednosti ili života, prvenstveno prvom čoveku u Srbiji. Kod pojedinaca koji su možda spremni iz svojih razloga da učine takvo nedelo, to može izazvati određenu vrstu podrške ili ohrabrenja za takav čin. Mene čudi što nisam baš siguran ko je za to procesuiran ili osuđen po osnovu izgovorenih reči koje direktno ugrožavaju nečiju bezbednost. Ovde se, međutim, ne govori samo o imenu i prezimenu, već o instituciji predsednika države - kaže Bjegović i dodaje:

- Dvojica lica su lišena slobode zahvaljujući kvalitetnom radu sistema nacionalne bezbednosti, prvenstveno obaveštajnog dela, tj. Bezbednosno-informativne agencije, koja je došla do saznanja svojim obaveštajnim i preventivnim radom, u saradnji sa Upravom kriminalističke policije i službom za borbu protiv organizovanog kriminala. Ova lica su uhapšena na osnovu operativnih saznanja i nepobitnih dokaza da su bila u procesu nabavljanja nelegalnog naoružanja koje bi im služilo za izvršenje planiranih nedela.

Miroslav Bjegović Foto: Kurir Televizija

Vladimir Savić izneo je svoje mišljenje o tome da li u slučaju iz Kraljeva, odnosno kupovini profesionalnog naoružanja kojim bi atentat mogao biti izvršen, vidi povezanost sa crnogorskim narko-klanovima ili je reč o konspirativnom delovanju drugih aktera, grupa ili organizacija.

- U konkretnom slučaju ne vidim takvu povezanost. Ovde isključivo vidim rad hrvatske obaveštajne službe, koja stoji i iza svih ovih protesta - kaže Savić i dodaje:

- Što se tiče ove dvojice uhapšenih, specifično je to da imaju podeblji kriminalni dosije. Jedan je hapšen u Francuskoj, a drugi je osuđivan za ilegalno posedovanje vatrenog oružja.

Vladimir Savić Foto: Kurir Televizija

Postavlja se pitanje da li istraga koja će se voditi spada isključivo u domen bezbednosnih službi i njihovog internog delovanja, ili je pre svega posao pravosuđa, odnosno da li bi sve institucije morale hitno da zbiju redove, bez curenja informacija, kako bi se ovakvi slučajevi rešili i sprečilo veće zlo.

- Ljudi nisu upućeni, niti treba da budu upućeni u to kako svaka institucija tačno funkcioniše. Postoje stvari koje se ne iznose u javnost, jer bi tako nešto bilo štetno po državu ili po bezbednost. Kada pogledamo šta se sve dešava, teško je zaključiti da postoji nešto što se odvija u toj meri, a da ne može da bude sprečeno. To je glavni argument kada govorimo o stranom delovanju ili delovanju sa strane - tvrdi Đurić.

Ljubomir Đurić Foto: Kurir Televizija

