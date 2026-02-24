Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić otvorio je danas izložbu s postavkama elemenata upisanih u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog dobra "Niti državnosti" poručivši da Srbija ima šta da ponudi.

Nakon otvaranja, predsednik se oglasio na svom Instagram nalogu. 

Kako je istakao Srbija je najsnažnija onda kada ne zaboravlja ko je.

- Drage dame, gospodo, vi koji ste čuvari pamćenja, svaki bod, svaka šara, svaka tkanina koju ste doneli ovde, u srce države, svedoči da je Srbija najsnažnija onda kada ne zaboravlja ko je. Vi ste dokaz da tradicija nije teret prošlosti, već tema i naše budućnosti.

- Naša obaveza kao države jeste da nastavimo da podržavamo očuvanje nematerijalnog kulturnog nasleđa, da jačamo žensko preduzetništvo i da mladima prenosimo znanje koje ne sme da se izgubi. Samo tako ćemo osigurati da niti koje su nas dovele do ovde ostanu čvrste i za generacije koje dolaze - poručio je Vučić.

Ne propustitePolitikaKO SU MUŠKARCI IZ KRALJEVA KOJI SU HTELI DA UBIJU VUČIĆA I NJEGOVU PORODICU! Odranije poznati policiji, dosije PREPUN ozbiljnih zločina: Dokle ide BOLEST?!
hapšenje.jpg
Politika"VUČIĆA OVO NEĆE ZAUSTAVITI, SAMO ĆE GA OJAČATI" Miloš Vučević za Kurir: Bilo je pitanje dana kada će pokušati da organizuju ubistvo predsednika
Doček srba sa KIM Kosova SRBI (5).jpeg
PolitikaZGROŽEN SAM DA POSTOJE LJUDI KOJI SU PLANIRALI UBISTVO PREDSEDNIKA I NJEGOVE PORODICE! Siniša Mali o hapšenju dvojice osumnjičenih: Podrška našem predsedniku!
Siniša Mali.jpg
Politika"NAJBOLJE DA SU IH PUSTILI DA IZVRŠE ATENTAT NA VUČIĆA" Ana Brnabić zgrožena izveštavanjem blokaderske N1: Monstruozno obrtanje stvarnosti
Ana Brnabić Skupština Srbije Narodna skupština (1).jpeg