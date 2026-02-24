Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić otvorio je danas izložbu s postavkama elemenata upisanih u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog dobra "Niti državnosti" poručivši da Srbija ima šta da ponudi.

Nakon otvaranja, predsednik se oglasio na svom Instagram nalogu.

Kako je istakao Srbija je najsnažnija onda kada ne zaboravlja ko je.

- Drage dame, gospodo, vi koji ste čuvari pamćenja, svaki bod, svaka šara, svaka tkanina koju ste doneli ovde, u srce države, svedoči da je Srbija najsnažnija onda kada ne zaboravlja ko je. Vi ste dokaz da tradicija nije teret prošlosti, već tema i naše budućnosti.