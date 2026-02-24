Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić sastao se danas u Vašingtonu sa državnim sekretarom SAD Markom Rubiom.

"Uvek je zadovoljstvo videti Marka Rubija dok zajedno radimo na tome da 2026. bude zaista sjajna godina za odnose Srbije i SAD", napisao je Đurić na Instagramu.

Šef srpske diplomatije boravi u radnoj poseti Vašingtonu tokom koje sa američkim zvaničnicima razgovara o ključnim pitanjima državne i nacionalne politike.