Politika
MINISTAR ĐURIĆ SA MARKOM RUBIOM U VAŠINGTONU: Zajedno radimo na tome da 2026. bude zaista sjajna godina za odnose Srbije i SAD
Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić sastao se danas u Vašingtonu sa državnim sekretarom SAD Markom Rubiom.
"Uvek je zadovoljstvo videti Marka Rubija dok zajedno radimo na tome da 2026. bude zaista sjajna godina za odnose Srbije i SAD", napisao je Đurić na Instagramu.
Šef srpske diplomatije boravi u radnoj poseti Vašingtonu tokom koje sa američkim zvaničnicima razgovara o ključnim pitanjima državne i nacionalne politike.
Reaguj
Komentariši