"Zanimljivo kako "novinari" sa N1 selektivno primenjuju "pravilo druge strane". U slučaju pisanja o predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću NIKAD, ama baš nikad nisu primenili to pravilo", napisala predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić.

- Kad ste ga direktno optužili da je kriv zato što je vozilo iz njegove pratnje izazvalo sudar u kome je povređeno dete sa cerebralnom paralizom (da naglasim da je ova vest apsolutna laž i da nikakve veze vozilo iz pratnje predsednika nije imalo sa ovim), da li ste tražili informaciju ili komentar iz kabineta predsednika? Ne. Kada ste ga tri godine optuživali, i njega i njegovog brata, za Jovanjicu, da li ste ikada tražili komentar bilo koga ko je vodio taj slučaj da kažu da li Aleksandar ili Andrej imaju bilo kakve veze sa tim? Ne. Čak i kada je novinarka Jelena Zorić rekla da niko od Vučića nema veze sa slučajem Jovanjica, nastavili ste da kriminalizujete porodicu Vučić - navela je Brnabić i dodala:

- Kad ste pisali da mu otac nije otac, da li ste tražili komentar od njegove majke koju ste optužili da je, u najmanju ruku, nemoralna? Ili od bilo koga pristojnog i iole normalnog? Ne. Nije vas se ticalo. Kad ste objavili da je Andrej vlasnik polovine zemljišta u Vojvodini, gde vam je bila druga strana? Da ne pričam o vrhunskim dometima profesionalizma kada u samo jednom fimu pominjete Aleksandra Vučića neverovatnih 442 puta, uz čak 42 negativna epiteta, npr. da je "produkt zmijskog gnezda". Vrhunski profesionalizam. Uz tako visoke standarde, logično je da ljudi koji su pričali o ubistvu predsednika Srbije i klanju njegovog najmlađeg deteta imaju "pravo druge strane", ono pravo koje Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici nikada niste omogućili. Vi ste sramota za novinarsku profesiju, cinici, prevaranti i propagandisti kojima je do istine stalo kao do lanjskog snega.

Predsednica Skupštine je potom podelila i jedan sramni "skeč" koji je emitovan tokom "profesionalnog" programa.

- P.S. Snimala sam još nešto. Evo recimo vaš "profesionalni" program je prekinut kako bi se emitovao skeč, koji predsednika zemlje, u kojoj se ta televizija emituje, naziva HULJOM. Posle ovakvog "profesionalnog" programa, a kojim su zadojeni ovi uhapšeni ljudi, na koje je primenjeno pravilo druge strane, deluje sasvim primereno da "produkt zmijskog gnezda" neko ubije, da vi tog nekog branite.