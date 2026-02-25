Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se u danas sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Oni će se sastati u 08.30 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu.

Sorensen je poslednji put boravio u Beogradu polovinom januara, a 11. februara produžen mu je mandat za još dve godine, odnosno do 29. februara 2028. godine.

Ne propustitePolitika"VUČIĆA STE ZVALI 'PRODUKT ZMIJSKOG GNEZDA', SAD BRANITE ONOG KO BI DA GA UBIJE" Brnabić žestoko o N1: Sramota za novinarsku profesiju, cinici i prevaranti!
Ana Brnabić (1).png
Politika"U MAFIJAŠKOM MANIRU PLANIRALI SU LIKVIDACIJU CELE PORODICE PREDSEDNIKA VUČIĆA" Dvojac iz Kraljeva imao opasne namere: Ovo su detalji iz njihovih dosijea
aleksandar-vucic-atentat-pokusaj-ubistva-presretnuti-razgovori-foto-marina-lopicic-shutterstock-412543495-428931037.jpg
PolitikaMILIJANA JE PISALA PREDSEDNIKU VUČIĆU, ODGOVOR STIGAO ZA 3 DANA! Ispovest majke kojoj je jedna odluka države spasila dete: Ponosna sam na moju zemlju!
Screenshot 2026-02-24 201451.png
PolitikaSRBIJA JE NAJSNAŽNIJA ONDA KADA NE ZABORAVLJA KO JE Oglasio se predsednik Vučić: Da jačamo žensko preduzetništvo i prenosimo znanje koje ne sme da se izgubi
Aleksandar Vučić.jpg