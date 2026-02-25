Slušaj vest

Sastanak je počeo u 8 i 30 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu.

Aleksandar Vučić se sastao sa Peterom Sorensenom Foto: Nemanja Nikolić

Aleksandar Vučić se sastao sa Petrom Sorensonom Izvor: Kurir

Sorensen je poslednji put boravio u Beogradu polovinom januara, a 11. februara produžen mu je mandat za još dve godine, odnosno do 29. februara 2028. godine

Ne propustitePolitikaSRBIJA JE NAJSNAŽNIJA ONDA KADA NE ZABORAVLJA KO JE Oglasio se predsednik Vučić: Da jačamo žensko preduzetništvo i prenosimo znanje koje ne sme da se izgubi
Aleksandar Vučić.jpg
PolitikaMINISTAR ĐURIĆ SA MARKOM RUBIOM U VAŠINGTONU: Zajedno radimo na tome da 2026. bude zaista sjajna godina za odnose Srbije i SAD
Screenshot 2026-02-24 214234.jpg
Politika"STARA SRPSKA POSLOVICA KAŽE: KUĆA NE LEŽI NA ZEMLJI NEGO NA ŽENI..." Moćna poruka predsednika Vučića: Srbija je najsnažnija onda kada ne zaboravlja ko je FOTO
Screenshot 2026-02-24 121540.jpg
PolitikaRUSIJA BRUJI O VUČIĆU! Hapšenje osumnjičenih zbog planiranja ubistva predsednika Srbije udarna vest u ruskim medijima
Aleksandar Vučić