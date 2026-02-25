Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom.
VUČIĆ SE SASTAO SA SORENSENOM: Predsednik Srbije razgovara sa specijalnim izaslanikom EU za dijalog Beograda i Prištine (VIDEO)
Sastanak je počeo u 8 i 30 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu.
Aleksandar Vučić se sastao sa Peterom Sorensenom Foto: Nemanja Nikolić
Sorensen je poslednji put boravio u Beogradu polovinom januara, a 11. februara produžen mu je mandat za još dve godine, odnosno do 29. februara 2028. godine
