Slušaj vest

Ovo nije samo pretnja predsedniku Republike, već otvoreni napad na institucije države Srbije i brutalni pokušaj destabilizacije ustavnog poretka. Svako ko je do danas pokušavao da relativizuje huškačku kampanju protiv Aleksandra Vučića, sada više nema pravo na izgovore, poručio je ministar odbrane Bratislav Gašić komentarišući hapšenje dvojca osumnjičenog da je planirao ubistvo predsednika Vučića i članova njegove porodice.

Gašić je naglasio da priprema nasilnog napada na predsednika i njegovu porodicu predstavlja najopasniji vid političkog ekstremizma i direktan poziv na linč, koji prevazilazi svaku granicu demokratskog delovanja.

- U demokratskim državama vlast se menja isključivo na izborima, a političke razlike rešavaju se argumentima, a ne pretnjama, nasiljem i zločinačkim planovima. Svaki pokušaj fizičkog ugrožavanja legitimno izabranih predstavnika države je otvoreni udar na državu i ustavni poredak - istakao je ministar odbrane.

Gašić je upozorio da se ne radi o izolovanom incidentu, već o posledici dugogodišnje, sistematske kampanje demonizacije, targetiranja i poziva na nasilje.

- Ovo je krajnji rezultat višegodišnjeg trovanja javnog prostora, u kojem se bez odgovornosti poziva na rušenje vlasti, haos i bezvlašće. Srbija je jaka država. Ima snage i kapaciteta da zaštiti svoj ustavni poredak, predsednika Republike i bezbednost građana. Pokušaji zastrašivanja i nasilja neće proći - zaključio je ministar odbrane.

Ne propustitePolitika"VUČIĆA STE ZVALI 'PRODUKT ZMIJSKOG GNEZDA', SAD BRANITE ONOG KO BI DA GA UBIJE" Brnabić žestoko o N1: Sramota za novinarsku profesiju, cinici i prevaranti!
Ana Brnabić (1).png
Politika"U MAFIJAŠKOM MANIRU PLANIRALI SU LIKVIDACIJU CELE PORODICE PREDSEDNIKA VUČIĆA" Dvojac iz Kraljeva imao opasne namere: Ovo su detalji iz njihovih dosijea
aleksandar-vucic-atentat-pokusaj-ubistva-presretnuti-razgovori-foto-marina-lopicic-shutterstock-412543495-428931037.jpg
PolitikaKO SU MUŠKARCI IZ KRALJEVA KOJI SU HTELI DA UBIJU VUČIĆA I NJEGOVU PORODICU! Odranije poznati policiji, dosije PREPUN ozbiljnih zločina: Dokle ide BOLEST?!
hapšenje.jpg
Politika"VUČIĆA OVO NEĆE ZAUSTAVITI, SAMO ĆE GA OJAČATI" Miloš Vučević za Kurir: Bilo je pitanje dana kada će pokušati da organizuju ubistvo predsednika
Doček srba sa KIM Kosova SRBI (5).jpeg