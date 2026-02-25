Slušaj vest

Ovo nije samo pretnja predsedniku Republike, već otvoreni napad na institucije države Srbije i brutalni pokušaj destabilizacije ustavnog poretka. Svako ko je do danas pokušavao da relativizuje huškačku kampanju protiv Aleksandra Vučića, sada više nema pravo na izgovore, poručio je ministar odbrane Bratislav Gašić komentarišući hapšenje dvojca osumnjičenog da je planirao ubistvo predsednika Vučića i članova njegove porodice.

Gašić je naglasio da priprema nasilnog napada na predsednika i njegovu porodicu predstavlja najopasniji vid političkog ekstremizma i direktan poziv na linč, koji prevazilazi svaku granicu demokratskog delovanja.

- U demokratskim državama vlast se menja isključivo na izborima, a političke razlike rešavaju se argumentima, a ne pretnjama, nasiljem i zločinačkim planovima. Svaki pokušaj fizičkog ugrožavanja legitimno izabranih predstavnika države je otvoreni udar na državu i ustavni poredak - istakao je ministar odbrane.

Gašić je upozorio da se ne radi o izolovanom incidentu, već o posledici dugogodišnje, sistematske kampanje demonizacije, targetiranja i poziva na nasilje.