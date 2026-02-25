Slušaj vest

Ona je dodala da se hapšenje osumnjičenih za planiranje ubistva predsednika u tim medijima predstavlja kao zastrašivanje blokadera.

"To što mi vidimo u tim blokadersko-tajkunskim medijima i dalje pod Šolakovom kontrolom, to nikakve veze nema sa novinarstvom i to nema nikakve veze ni sa profesionalizmom", rekla je Brnabić za TV Pink.

Ona je dodala da se hapšenje osumnjičenih za planiranje atentata u medijima koji, kako je navela, sebe zovu profesionalnim i objektivnim predstavlja kao zastrašivanje blokadera.

"Pogledajte koliko je to pokvareno i manipulativno i onda se pojavi titl gde piše 'planirali atentat na predsednika' sa znakom pitanja. A onda kada prenose reči njihovog advokata, onda nema znaka pitanja, nego ide natpis dole 'zastrašivanje blokadera'", istakla je Brnabić.

Ona je izrazila zahvalnost bezbednosnim službama zbog toga što su osujetili još jedan plan za ubistvo predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegove porodice.

Podsećamo, dvojici muškaraca, koji su u ponedeljak uhapšeni u Kraljevu zbog sumnje da su pripremali državni udar, određen je pritvor do 30 dana.

Snimak osumnjičenih za planiranje ubistva Aleksandra Vučića Izvor: Mup Srbije