Predsednik Vučić je istakao da je imao otvoren razgovor sa Sorensenom o aktuelnom toku dijaloga sa Prištinom i njegovom nastavku uz aktivnije angažovanje EU.

- Posebno sam ukazao na izazove sa kojima se suočavamo kada je reč o položaju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i izrazio zabrinutost povodom namera Prištine da od 15. marta počne sa sprovođenjem novih eskalatornih i duboko diskriminatornih odluka, koje direktno ugrožavaju opstanak srpskog naroda. Uputio sam molbu da međunarodna zajednica najozbiljnije shvati ova izuzetno važna pitanja i ućini sve da osigura poštovanje prava srpskog naroda. Naglasio sam i da se, priključivanjem tzv. Kosova regionalnom vojnom savezu, dodatno podižu tenzije i ugrožava bezbednost srpskog naroda - piše na zvaničnom Instagram nalogu predsednika Srbije.

On je istakao neophodnost da se, bez daljeg odlaganja, pristupi konkretnim koracima ka formiranju Zajednice srpskih opština, na koju srpski narod na KiM čeka već 13 godina.