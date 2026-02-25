- Zapravo, došlo je do podele i osnovna stvar jesu naše podele. U suštini svih problema stoji sujeta, stoji "ja ću"! Onog momenta kad postaneš moćan, bitan, kad okupljaš ljude, kad te mnogo ljudi prati ti možeš da kažeš "okej, sad ne treba mi niko". Ali, to je greška! - počeo je Ćuta svoje izlaganje.

- Čeka se druga strana, ta strana koja predstavlja studentski porket. Ja ih neću pozivati, neka rade kako misle, nadam se da znaju ša rade. Neću da kukam. Vučić će vladati 100 godina ako mi ne sednemo i dogovorimo se. Ta takozvana studentska lista, ko god da tu stoji, ne želi da razgovara sa drugim ljudima koji god da su, pa neka su i opozicija! Vučić je mašinerija koji se jako uspešno bavi ostankom na vlasti, a mi i studenti sa druge strane se vrtimo u krug - nemamo plan, nemamo politiku, nemamo cilj i ne znamo ljude koji to vode! - zaključio je Ćuta.