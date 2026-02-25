Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na Instagramu i poslao snažnu poruku građanima.

- Moramo da budemo jedni uz druge, samo tako možemo da sačuvamo ognjišta, srpsko ime i prezime - napisao je Vučić.

Podsetimo, predsednik se jutros sastao sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom.

Vučić je istakao da je imao otvoren razgovor sa Sorensenom o aktuelnom toku dijaloga sa Prištinom i njegovom nastavku uz aktivnije angažovanje EU.

