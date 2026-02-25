Slušaj vest

Komemoraciji prisustvuje predsednik Aleksandar Vučić, kao i premijer Đuro Macut, koji su se upisali u knjigu žalosti.

Predsednik Vučić se pre svega zahvalio Vladislavu Jovanoviću i njegovoj porodici za sve što je učinio za svoju zemlju.

- Mali je broj ljudi za koje možete da kažete da su uvek i u svakom trenutku bili odani državi, borili se za njene interese i dobro shvatali koliko je očuvanje mira suštinski zadatak svakoga od nas. Vladislav Jovanović je to umeo da čini na najbolji mogući način. Kada neko nije na funkciji, neretko se u kratkom vremenu zaboravi sve ono što je učinio, a Vladislav Jovanović je ostao simbol čitave jedne ere, simbol ozbiljnosti, odgovornosti, posvećenosti i ljubavi prema državi - kazao je on.

Foto: Kurir/Videoplus

Predsednik dodaje da mu je žao što iz opravdanih razloga danas na komemoraciji nije Ivica Dačić.

- Ja mislim da je Vladislav pripadao celoj Srbiji, svakome od nas, i verno je služio interesima svoje otadžbine. Za malu državu je neutralnost da preživi sudare titana, svrstavanje je uvek dobrovoljno stavljanje mete na svoja leđa. Ove reči najbolje sumiraju prebogatu karijeru Vladislava Jovanovića - kazao je on.

Vučić dodaje da je Jovanović sa punim pravom smatrao da bi za Srbiju bilo fatalno da postane deo bilo kog bloka.

- Okupili smo se da odamo poslednju počast čoveku čiji je život bio u potpunosti posvećen službi otadžbini. Ne samo diplomata, bio je i državnik - rekao je predsednik.

On je podsetio na bogatu karijeru Vladislava Jovanovića i na njegovu borbu za interese svoje zemlje i u najtežim trenucima.

- Vladislav Jovanović nije tražio pozornicu, već ishod, i uvek je verovao da istrajnost nešto znači. Trudio sam se da govorim faktografski, da podsetim na njegove reči i delo. Sigurno da je bilo onih koji su mu bliži, i mogli su sa više emocija da govore, ali smatram da je veoma važno da iza ljudi ostane ono što se pamti, ostanu rezultati. Mi njemu danas svi dugujemo zahvalnost - rekao je predsednik.

- Počivaj u miru, dragi Vladislave. Uvažena porodice, primite moje saučešće - rekao je na kraju obraćanja predsednik.

Biografija Vladislava Jovanovića

Vladislav Jovanović preminuo je 22. februara, u 93. godini, saopštila je njegova porodica.

Jovanović je rođen u Žitnom Potoku 1933. godine.

Gimnaziju je završio u Beogradu 1951. godine, a nakon toga je diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu.

Foto: Don EMMERT / AFP / Profimedia

Diplomatsku karijeru je započeo 1957. godine u ministarstvu inostranih poslova Jugoslavije.

Bio je šef diplomatije u dva mandata, ambasador pri UN, Turskoj, službovao u Briselu, Londonu.

Četiri godine je proveo na položaju referenta ambasade u Briselu (1960-1964), zatim je bio drugi sekretar ambasade u Ankari (1967-1971), savetnik ambasade u Londonu (1975-1979).

Bio je ambasador SFRJ u Turskoj od 1985. do 1989. godine.