Slušaj vest

Blokaderi - opozicija i tzv. studenti - na sve načine već mesecima pokušavaju da ožive skupove i proteste koji su pre godinu dana bili masovniji nego sada. U tome je pokušao da im pomogne i Dnevni list "Danas" tekstom "Moguća repriza 15. marta" u kojem je novinarka sagovornicima tražila potvrdu da je repriza moguća.

Međutim, opozicija u razgovoru za "Danas" nije potvrdila njihovu tezu, već je bila veoma uzdržana ili potpuno nesaglasna sa naslovom teksta, što i ne čudi kada se uzme u obzir da u blokaderskom pokretu, između opozicije i studenata "u blokadi" mesecima traju sukobi.

Naslovna strana jučerašnjeg Danasa Foto: Društvene Mreže, Printskirn Danas

Blokaderka Danijela Nestorović, poslanica Ekološkog ustanka, poručila je najpre da veliki protest ne menja sistem bez jasnih političkih zahteva i institucionalne artikulacije, dok je Pavle Grbović, predsednik Pokreta slobodnih građana, naglasio da je "vreme za drugačije aktivnosti".

Filozof i sociolog Ilija Kajtez kaže za Kurir da se blokaderi iz petnih žila trude da dokažu da su i dalje živi, ali da ne shvataju jednu bitnu stvar.

- Suština je u tome da oni moraju da pokažu sebi i drugima, a posebno onima koji ih plaćaju, da su još živi. I oni sami znaju da je taj njihov život problematičan i vrlo upitan. Sami priznaju na tim skupovima da ih je tu jako malo i da je taj broj ljudi daleko ispod onih koje očekuje. Osnovni cilj im je: ako je realnost loša, hajde da medijski prikažemo da je to sve u redu i da smo mi tu i dalje kao veliki i snažni. Ne shvataju jednu stvar, a to je da u društvenim naukama postoje zakoni kod društvenih procesa, a to je kada je nešto u silaznoj putanji, kada nema energiju, ideju, društvene i socijalne povoljne okolnosti, onda sigurno počinje da se gasi - kaže Kajtez.

Blokaderi dotakli dno Izvor: TikTok

On dodaje da ne biraju sredstva da se vrate.

- Njima je ostalo da pokušaju na svaki mogući način, ne birajući sredstva, da vrate energiju koja je nekada bila i koje se sa setom sećaju. Oni bi želeli reprizu ne shvatajući da postoji zakonitost. Kada se istorijska prilika propusti, jednostavno se ne obezbeđuje druga prilika. Vlast je u toj igri bila mnogo bolja, pametnija, konstruktivnija, fleksibilnija i nadmudrila ih je - dodaje Kajtez.

Borba oko podele kolača

Poznati filozof i socilog navodi da je suština da se blokaderi bore za pažnju stranih centara moći koji ih plaćaju.

- Treba imati u vidu da je ogromna energija iza njih. Tu su strani uticaji i ogromne pare, vrlo moćni centri koji upravljaju njima, to ne treba potceniti. Sada im ti centri govore da nekako održavaju vatricu sa osnovnom idejom da izbore proglase pokradenim kako bi pokušali dan posle toga da izazovu građanski rat! Preko bombastičnih naslova u blokaderskim medijima oni sami sebe hrabre - jasan je politički analitičar.

On smatra da se opozicija ne slaže sa narativom "Danasa" jer ne vide sebe u tome.

- Bore se da strani centri moći vide kome će dati listu, da li će težište biti u opoziciji od koje su mnogi digli ruke. Kod centara koji ih finansiraju nema "neću, ne mogu, ne razumem". Bore se da ubede strance da su oni ti koji će biti epicentar dešavanja, to je borba oko podele kolača - zaključuje Kajtez.