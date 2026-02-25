Slušaj vest

Izvršni direktor Saveta za energetsku dominaciju SAD Džered Ejdžen, sa kojim se u Vašingtonu sastao ministar spoljnih poslova Marko Đurić, objavio je da su u zajedno radili na brzom pronalaženju rešenja za Naftnu industriju Srbije (NIS) koje je pomoglo i Srbiji i SAD!

- Jednog veoma hladnog nedeljnog jutra prošlog decembra, ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić me je kontaktirao povodom hitne energetske situacije. Zajedno smo radili na brzom pronalaženju rešenja koje je pomoglo i Srbiji i SAD. On (Đurić) je bio samo glas preko telefona jednog snežnog zimskog dana, sve do danas. Bilo mi je veoma drago što sam ga lično dočekao u Beloj kući. Ministar Đurić je državnik koji duboko brine o srpskom narodu i proširenju energetskih partnerstava sa Sjedinjenim Američkim Državama - objavio je Ejdžen na Instagram nalogu.

Istakao je da su imali produktivan sastanak sa timom ministra Marka Đurića i ambasadorom Srbije u Vašingtonu Draganom Šutanovcem o širokom spektru važnih energetskih pitanja.

- Pred nama su ogromne mogućnosti pod predsednikom SAD Donaldom Trampom, jer naš predsednik oslobađa zlatno doba energetskog obilja i pokreće nova snažna partnerstva širom sveta. Drago mi je da vas vidim, ministre Đuriću! Radujem se nastavku uspešne saradnje između naših naroda - naveo je Ejdžen.

U fokusu razgovora srpskog šefa diplomatije Marka Đurića sa izvršnim direktorom Saveta za energetsku dominaciju Džeredom Ejdženom bilo je dalje produbljivanje strateške saradnje Srbije i SAD u oblasti energetike, kao jednog od ključnih pitanja globalne stabilnosti, ekonomskog razvoja i bezbednosti.