"OVDE VIŠE NIJE REČ O POLITICI, VEĆ O POTENCIJALNOM UBISTVU" Saša Gajović o planiranju atentata na Vučića: "Svako nasilje mora biti nedvosmisleno osuđeno"
Ovo hapšenje predstavlja novo ozbiljno upozorenje na štetne posledice dugogodišnjeg stvaranja atmosfere koja neposredno ugrožava bezbednost Vučića i članova njegove porodice, a posredno ima za cilj destabilizaciju Srbije.
- Uvek kada naiđem na ovakvu vest, pomislim: pobogu, to su ljudi koji šetaju istim ulicama kao i ja, sa kojima se svakodnevno srećemo. Smatram da je najpre potrebno ispitati da li su ti ljudi uopšte bili svesni težine i posledica onoga što su nameravali da učine, posebno kada je reč o pokušaju da se naudi čoveku za koga često kažem da je jedan od najvrednijih ljudi u ovoj zemlji. Ovde uopšte nije reč o političkom neslaganju ili ideološkim razlikama, već o potencijalnom ubistvu - o napadu na ljudski život - rekao je Gajović.
Moguća šira pozadina slučaja
Gajović je istakao da, uprkos političkom kontekstu, veruje da bi u pozadini mogli postojati dublji motivi i organizacija, o čemu će konačan sud dati istraga.
- Na prvi pogled, sve može delovati politički obojeno, ali verujem da u pozadini postoje i drugi motivi. Kao pravnika, mene pre svega zanima ko stoji iza toga, ko bi eventualno mogao imati korist i da li je postojala šira organizacija. To su pitanja na koja u ovom trenutku nemamo odgovore, ali očekujem da će ih istraga dati - objasnio je.
Spoljni uticaji
Naveo je da ne veruje da iza slučaja stoji opozicija, već da, ukoliko postoji šira pozadina, ona pre može dolaziti iz inostranstva, uz ocenu da način planiranja odaje utisak neiskustva i improvizacije.
- Ne verujem da iza ovoga stoji opozicija. Teško mi je da poverujem da bi se upustili u nešto takvo. Pre mi deluje da bi, ukoliko postoji širi plan, on mogao dolaziti izvan granica zemlje, eventualno kroz delovanje stranih obaveštajnih struktura. Način na koji je sve navodno planirano ostavlja utisak neiskustva i improvizacije, kao da su akteri bez ozbiljnog znanja ili prakse u takvim stvarima - naveo je Gajović.
Pohvale službama i osuda svakog nasilja
On je zaključio da nadležne službe zaslužuju priznanje zbog sprečavanja incidenta, uz poruku da bezbednost mora biti jednaka za sve i da svako nasilje treba nedvosmisleno osuditi.
- Istovremeno, činjenica da su nadležne službe uspele da otkriju i spreče pripremu takvog čina zaslužuje svaku pohvalu. Bez obzira na to ko je potencijalna meta, najvažnije je da se bezbednost svakog građanina štiti jednako. Živimo u složenom i duboko podeljenom vremenu, i zato je posebno važno da se svako nasilje ili pokušaj nasilja jasno i nedvosmisleno osudi - zaključio je.
