Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Republici Kazahstan.

Tokom boravka u Astani, Vučić će se sastati sa predsednikom Republike Kazahstan Kasimom Žomartom Tokajevim i sa predsednikom Vlade Republike Kazahstan Olžasom Bektenovim, a tom prilikom biće potpisano i više bilateralnih dokumenata, saopštila je pres služba predsednika.

U okviru posete, predsedniku Vučiću biće dodeljen Orden zlatnog orla, najviše odlikovanje Republike Kazahstan.

