VUČIĆU ĆE BITI URUČENO NAJVIŠE ODLIKOVANJE: Predsednik u dvodnevnoj poseti Kazahstanu, sastaje se sa Tokajevim
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Republici Kazahstan.
Tokom boravka u Astani, Vučić će se sastati sa predsednikom Republike Kazahstan Kasimom Žomartom Tokajevim i sa predsednikom Vlade Republike Kazahstan Olžasom Bektenovim, a tom prilikom biće potpisano i više bilateralnih dokumenata, saopštila je pres služba predsednika.
U okviru posete, predsedniku Vučiću biće dodeljen Orden zlatnog orla, najviše odlikovanje Republike Kazahstan.
