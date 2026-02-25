Slušaj vest

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je danas da je dežurni tužilac naložio policijskim službenicima PS Stari grad da uzme izjave od glumca i reditelja Dragana Bjelogrlića i tiktokera Aleksandra Šulca povodom incidenta koji se navodno juče dogodio u jednog ugostiteljskom objektu.

Prema nezvaničnim informacijama, Bjelogrlić je napao tiktokera poznatog kao Lepi jer ga je snimao.

- Povodom događaja od 24. februara oko 13.50 časova u MTS dvorani, u ugostiteljskom objektu "Pašić" u kom su učestvovali A.Š. i D.B. obaveštavam vas da je dežurni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, a odmah nakon što je obavešten, naložio policijskim službenicima PS Stari grad da uzmu izjave od učesnika događaja, svedoka, da pribave snimke kamera video nadzora, nakon čega će biti doneta odluka da li se u radnjama učesnika stiču elementi krivičnog dela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti ili prekršaja - saopšteno je iz Prvog osnovog javnog tužilaštva u Beogradu.

Lepi je objavio video na kojem se vidi da je glumac Dragan Bjelogrlić nasrnuo na njega i pokušao da mu otme telefon iz ruke i to sve usred jednog kafića.

Naime, Lepi mu je prišao i rekao mu da ga je podržavao dok je nosio uniformu Republike Srpske, uz komentar da je verovatno i to radio za pare.