Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković sastao se danas sa specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograda i Prištine, Peterom Sorensenom kome je ukazao na razmere posledica koje mogu da nastupe po srpski narod ukoliko Priština od 15. marta krene sa primenom takozvanh zakona o strancima i motornim vozilima.

Petković je podvukao da se ovim diskrimantornim propisima direktno ugrožava više od 10.000 Srba koji žive i rade na Kosovu i Metohiji, da se ugrožavaju osnovna ljudska i građanska prava, pravo na rad, pravo na slobodu kretanja, pravo na porodični život, zdravstvenu zaštitu i obrazovanje, navodi se u saopštenju Kanclearije za Kosovo i Metohiju.

- Svaka namera ukidanja ovih prava vodi direktnom progonu srpskog naroda sa KiM i administrativnom etničkom čišćenju Srba i predstavlja udar na funkcionisanje zdravstvenih i prosvetnih institucija Republike Srbije na ovim prostorima - ukazao je direktor Kancelarije za KiM.

Zbog toga je, naveo je Petković, neophodno da se razgovori o nacrtu Statuta ZSO hitno pokrenu, jer je upravo Prvim briselskim sporazumom o normalizaciji odnosa i Opštim principima definisano funkcionisanje ovih srpskih institucija na prostoru Kosova i Metohije, a taj dokument predstavlja kamen temeljac zaštite kolektivnih i individualnih prava Srba.

Beograd je spreman da sva održiva i primenjiva rešenja za probleme koji prete da ugroze opstanak srpskog naroda traži u okviru dijaloga, kako bi se sačuvali mir i stabilnost, a jednostrani, protivpravni i eskalatorni potezi Prištine vode u nestabilnost, nove krize i tenzije na terenu, zaključio je Petković.