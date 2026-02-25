Slušaj vest

Veliki broj građana okupio se danas u mesnim zajednicama u Lučanima i Aranđelovcu, u kojima će se 29. marta održati lokalni izbori, kako bi pružili podršku listi Srpske napredne stranke (SNS).

Kao što se može videti na fotografijama koje objavljujemo, formirale su se nezapamćene gužve, a građani su u redovima strpljivo čekali da ispune ono zbog čega su se danas tamo okupili.

Takođe, predsednica Skupštine Srbije i potpredsednica Glavnog odbora SNS Ana Brnabić boravila je danas u Aranđelovcu, gde je razgovarala sa građanima koji su došli da potpisom podrže SNS na lokalnim izborima u Aranđelovcu.

Prikupljanje potpisa za SNS listu u Aranđelovcu i Lučanima Foto: Kurir

- Danas sam razgovarala sa građankama i građanima Aranđelovca koji su došli da svojim potpisom podrže listu na lokalnim izborima Aleksandar Vučić - Aranđelovac, naša porodica. Velika zahvalnost svima koji su došli u ogromnom broju da podrže baš tu listu, listu za sigurnu budućnost, mir, napredak i Aranđelovac bez nasilja. To je većinska Srbija - jedinstvena, pristojna i odlučna da ne dopusti blokaderski teror manjine nad većinom - napisala je Brnabić na Instagramu i dodala:

- Predivna i toliko pozitivna energija danas u Aranđelovcu, koja nama svima daje snagu da se borimo još snažnije i odlučnije, svakoga dana na svakom mestu. Srbija predvođena Aleksandrom Vučićem nastaviće da pobeđuje i zajedno sa svim našim građanima, kao jedan tim, nastavićemo da sanjamo velike snove!

Nezapamćena gužva u Lučanima na prikupljanju potpisa za listu SNS Izvor: Kurir

