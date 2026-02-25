Slušaj vest

Jedan od blokaderskih političara, profesor na Pravnom fakultetu i bivši predsednik Demokratske stranke, Bojan Pajtić, žestoko je udario na tzv. studente blokadere!

On je na gostovanju u emisiji "Probudi se" na blokaderskoj Nova S govorio o akcijama blokadera i priznao da se služe fašističkim metodama!

- I ono polivanje crvenom bojom, to je fašistički metod, dakle fašisti su imali aktiviste koji su fekalijama polivali svoje političke protivnike - rekao je Pajtić.

Podsetimo, blokaderskih performansa na kojima su uništavali sve pred sobom i polivali objekte i ljude crvenom farbom bilo je mnogo.

Jedan od njih dogodio se u septembru. Grupa blokadera počela j etada protest ispred zgrade Vlade Srbije i blokirala Nemanjinu ulicu. Zatim su se uputili do Palate pravde, gde su izveli sraman performans: prosuli su crvenu farbu po stepenicima, uništavajući tako javnu imovinu.

Prethodno su u decembru 2024. opozicioni političari i njihove pristalice ispred zgrade Skupštine grada pravili haos pred početak sednice o budžetu i prosuli su crvenu farbu po pločniku.

Istog meseca haos su pravili i u Novom Sadu gde su prosipali crvenu farbu po Trgu slobode.

Prostorije SNS su takođe više puta polivene crvenom farbom, a "briljirala" je i odbornica Zeleno-levog fronta Natalija Stojmenović.

Ona je polila crvenom farbom sto predsedavajućeg u gradskom parlamentu pre početka sednice.

