"POLIVANJE CRVENOM BOJOM JE FAŠISTIČKI METOD" Bojan Pajtić žestoko o blokaderima: Fašisti su imali aktiviste koji su fekalijama polivali političke protivnike!
Jedan od blokaderskih političara, profesor na Pravnom fakultetu i bivši predsednik Demokratske stranke, Bojan Pajtić, žestoko je udario na tzv. studente blokadere!
On je na gostovanju u emisiji "Probudi se" na blokaderskoj Nova S govorio o akcijama blokadera i priznao da se služe fašističkim metodama!
- I ono polivanje crvenom bojom, to je fašistički metod, dakle fašisti su imali aktiviste koji su fekalijama polivali svoje političke protivnike - rekao je Pajtić.
Podsetimo, blokaderskih performansa na kojima su uništavali sve pred sobom i polivali objekte i ljude crvenom farbom bilo je mnogo.
Jedan od njih dogodio se u septembru. Grupa blokadera počela j etada protest ispred zgrade Vlade Srbije i blokirala Nemanjinu ulicu. Zatim su se uputili do Palate pravde, gde su izveli sraman performans: prosuli su crvenu farbu po stepenicima, uništavajući tako javnu imovinu.
Prethodno su u decembru 2024. opozicioni političari i njihove pristalice ispred zgrade Skupštine grada pravili haos pred početak sednice o budžetu i prosuli su crvenu farbu po pločniku.
Istog meseca haos su pravili i u Novom Sadu gde su prosipali crvenu farbu po Trgu slobode.
Prostorije SNS su takođe više puta polivene crvenom farbom, a "briljirala" je i odbornica Zeleno-levog fronta Natalija Stojmenović.
Ona je polila crvenom farbom sto predsedavajućeg u gradskom parlamentu pre početka sednice.
Kurir Politika