Redovni lokalni izbori u 9 lokalnih samouprava, i to u: Boru, Aranđelovcu, Bajinoj Bašti, Kladovu, Knjaževcu, Kuli, Lučanima, Majdanpeku i Smederevskoj Palanci, i gradskoj opštini Sevojno, biće održani 29. marta, a ako je suditi po incidentima na lokalu koju su već počeli, ali i po ukupnoj atmosferi gde su se blokaderski napadi na institucije države pojačali nakon Sretenja, izbornu kampanju na lokalu može da obeleži blokadersko izazivanje tenzije u nedostatku političkog programa, upozoravaju analitičari za Kurir.

Iako je do odmeravanja snaga na biralištima ostalo samo mesec dana, u pravoj kampanji na lokalu jedino su Srpska napredna stranka (SNS) i u većini mesta Socijalistička partija Srbije (SPS), dok blokaderi ne izlaze sa političkom platformom. Zbog toga se neminovno u javnosti postavlja pitanje da li uopšte, bar na lokalu, imaju neku političku ponudu za građane ili će blokade i tenzije nastaviti da budu njihov jedini program?

 Politički analitičar Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu ocenjuje za Kurir da nije mala verovatnoća da nasilje i provokacije zamene mesto legitimnim izbornim aktivnostima" u kampanji blokadera na lokalu.

darko.jpg
Darko Obradović, Centar za stratešku analizu

- Ukoliko je cilj da se proces izbora delegitimizuje i održi uverenje da je izborni proces kompromitovan, onda je nasilje očekivano i to kroz napade na aktiviste i opstrukciju izbornog dana... Ovi izbori su Srbija u malom i zato su veoma važni kao pokazatelj raspoloženja građana. Zbog toga bezbednost mora biti garantovana, a javni red sačuvan u pogledu učešća svih strana - naglašava Obradović.

Politikolog Vladimir Kljajić kaže za Kurir da su predstojeći lokalni izbori 29. marta prilika da građani potvrde privrženost stabilnosti i jasnom evropskom putu koji donosi konkretne infrastrukturne i ekonomske pomake.

Sequence 03.00_32_02_14.Still004.jpg
Vladimir Kljajić, politikolog

- Dok vladajuća koalicija predvođena SNS nastupa sa opipljivim rezultatima, svedoci smo pokušaja da se nedostatak programa nadomesti podizanjem tenzija i politizacijom institucija kulture i društva. Odgovorna politika i poverenje u sistem jedini su garant daljeg napretka. Zato verujemo da će birači izabrati sigurnost i razvoj umesto neizvesnosti - govori Kljajić.

U Smederevskoj Palanici, Lučanima, Aranđelovcu i Kladovu ni predstavnici parlamentarne opozicije, ni tzv. lista "druge lige bivšeg režima" koja se krije iz naziva "studentska" se nisu javno izjasnili oko izlaska na izbore. U Bajinoj Bašti i Boru će po svemu sudeći fromirati jednu listu, uprkos stalnom narativu blokadera u javnosti da "ne žele opoziciju" niti bilo koga ko se već bavio politikom na svojoj listi, dok u Knjaževcu prema prvim signalima može doći do zajedničkog nastupa parlamentarnih opozicionih partija.

U Kuli su opozicja i tzv. nevidljivi "studenti" formirali dve odvojene liste koje su već počele sa međusobnim sukobima, dok u Majdanpeku vladajuću koaliciju "izazivaju" dve grupe građana.

