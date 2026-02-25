Slušaj vest

Đurić je naveo da je ova nedelja uspešna i sadržajna za Srbiju u Vašingtonu i kazao da je imao izvanredne razgovore sa najvišim američkim zvaničnicima, kako u Beloj kući, Savetu za nacionalnu bezbednost, tako i u Kongresu.

Istakao je da se radi na tome da se stvori klima povoljna za bavljenje svim strateškim državnim i nacionalnim pitanjima srpskog naroda u Srbiji i u regionu i da se to učini kroz prizmu jačanja američko-srpskih odnosa.

"Naš cilj, cilj ove posete je da učvrsti dodatno pozitivan momentum u američko-srpskim odnosima, da dodatno unapredimo srpsku poziciju ovde u Vašingtonu", kazao je Đurić.

Šef srpske diplomatije je naveo da je sa zamenikom savetnika za nacionalnu bezbednost SAD Endijem Bejkerom razgovarao vrlo detaljno o situaciji u našem regionu.