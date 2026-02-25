Slušaj vest

Đurić je naveo da je ova nedelja uspešna i sadržajna za Srbiju u Vašingtonu i kazao da je imao izvanredne razgovore sa najvišim američkim zvaničnicima, kako u Beloj kući, Savetu za nacionalnu bezbednost, tako i u Kongresu.

Istakao je da se radi na tome da se stvori klima povoljna za bavljenje svim strateškim državnim i nacionalnim pitanjima srpskog naroda u Srbiji i u regionu i da se to učini kroz prizmu jačanja američko-srpskih odnosa.

"Naš cilj, cilj ove posete je da učvrsti dodatno pozitivan momentum u američko-srpskim odnosima, da dodatno unapredimo srpsku poziciju ovde u Vašingtonu", kazao je Đurić.

Šef srpske diplomatije je naveo da je sa zamenikom savetnika za nacionalnu bezbednost SAD Endijem Bejkerom razgovarao vrlo detaljno o situaciji u našem regionu.

"Sa mnogo detalja sam upoznao gospodina Bejkera sa našim planovima, ambicijama vezanim za naš bilateralni odnos, položajem našeg naroda, naročito na Kosovu i Metohiji, ali i u regionu generalno. Nema regionalne i evropske teme koje se nismo dotakli sa visokim nivoom razumevanja i u saglašenosti o različitim temama. I mislim da je to važno za Srbiju", kazao je Đurić.

Ne propustitePolitikaSTRATEŠKA SARADNJA: Džered Ejdžen: Sa Markom Đurićem smo našli smo brzo rešenje za NIS koje je pomoglo i Srbiji i SAD
2026-02-25 12_34_26-Instagram.jpg
Politika"UGROŽENO VIŠE OD 10.000 SRBA NA KOSOVU I METOHIJI" Petar Petković sa Sorensenom o posledicama primene zakona o strancima i vozilima!
2026-02-25 13_36_49-Petković ukazao Sorensenu na razmere posledica po srpski narod ukoliko Priština .jpg
PolitikaOTVOREN MUZEJ ĆIRILICE Vučević: Ovo mesto će od danas simbolizovati naše istorijsko pamćenje, nacionalnu samobitnost i kulturu
Miloš Vučević.jpg
PolitikaDOKLE GOD ČUVAMO SVOJE SVETINJE, IDENTITET I JEDINSTVO - TRAJAĆEMO! Ministarka Stamenkovski posetila crkvu Svetog Nikole u Starom Slankamenu
Milica Đurđević Stamenkovski