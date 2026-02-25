Slušaj vest

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević boravi danas u Bajinoj Bašti.

On je razgovarao sa meštanima i poručio da se veliki broj ljudi okušio da pruži podršku izbornoj listi „Aleksandar Vučić - Bajina Bašta naša porodica“.

- Divna slika danas iz Bajine Bašte - veliki broj građana okupio se da svojim potpisom pruži podršku izbornoj listi "Aleksandar Vučić - Bajina Bašta naša porodica". Ovo je dokaz jedinstva, poverenja i snage naroda koji veruje u sigurnu i stabilnu budućnost. Do pobede! Živela Srbija - napisao je Vučević.

