DIVNA SLIKA
MILOŠ VUČEVIĆ SA GRAĐANIMA U BAJINOJ BAŠTI Veliki broj građana okupio se da pruži podršku izbornoj listi "Aleksandar Vučić"
Slušaj vest
Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević boravi danas u Bajinoj Bašti.
On je razgovarao sa meštanima i poručio da se veliki broj ljudi okušio da pruži podršku izbornoj listi „Aleksandar Vučić - Bajina Bašta naša porodica“.
- Divna slika danas iz Bajine Bašte - veliki broj građana okupio se da svojim potpisom pruži podršku izbornoj listi "Aleksandar Vučić - Bajina Bašta naša porodica". Ovo je dokaz jedinstva, poverenja i snage naroda koji veruje u sigurnu i stabilnu budućnost. Do pobede! Živela Srbija - napisao je Vučević.
Kurir Politika
Reaguj
21