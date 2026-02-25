Slušaj vest

Tokom sastanka u Severnoj Mitrovici, delegacija Srpske liste upoznala je predstavnicu Evropske unije Zuzanom Sutiakovom sa ozbiljnim problemima sa kojima se srpski narod na Kosovu i Metohiji suočava, a posebno sa najavljenom primenom Zakona o strancima i odlukama koje se odnose na vozila, navela je Srpska lista na Instagram nalogu.

Istaknuto je da bi ovakva primena ovih mera mogla direktno da ugrozi egzistenciju hiljada Srba, dovodeći u pitanje njihovo osnovno pravo da žive i ostanu na svojim ognjištima, kao i pravo na obrazovanje i zdravstvenu zaštitu. U tom smislu zahtevano je da se formira Zajednica srpskih opština čime bi se stvorili uslovi za rešavanje važnih problema srpskog naroda na ovim prostorima.

Takođe, razgovarano je o brojnim problemima sa kojima se suočavaju srpski gradonačelnici u obavljanju svojih zakonskih obaveza i vođenju opština, usled institucionalnih pritisaka, opstrukcija i konstantne političke i administrativne diskriminacije.

Srpska lista je zatražila od predstavnika Evropske unije da hitno reaguju, spreče jednostrane poteze Prištine i obezbede poštovanje osnovnih ljudskih i političkih prava srpskog naroda, u skladu sa međunarodnim standardima i preuzetim obavezama.

Srpska lista ostaje čvrsto opredeljena za dijalog, mir i očuvanje prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, navela je Srpska lista na svom Instagram nalogu!