Slušaj vest

Tokom sastanka u Severnoj Mitrovici, delegacija Srpske liste upoznala je predstavnicu Evropske unije Zuzanom Sutiakovom sa ozbiljnim problemima sa kojima se srpski narod na Kosovu i Metohiji suočava, a posebno sa najavljenom primenom Zakona o strancima i odlukama koje se odnose na vozila, navela je Srpska lista na Instagram nalogu.

Istaknuto je da bi ovakva primena ovih mera mogla direktno da ugrozi egzistenciju hiljada Srba, dovodeći u pitanje njihovo osnovno pravo da žive i ostanu na svojim ognjištima, kao i pravo na obrazovanje i zdravstvenu zaštitu. U tom smislu zahtevano je da se formira Zajednica srpskih opština čime bi se stvorili uslovi za rešavanje važnih problema srpskog naroda na ovim prostorima.

Takođe, razgovarano je o brojnim problemima sa kojima se suočavaju srpski gradonačelnici u obavljanju svojih zakonskih obaveza i vođenju opština, usled institucionalnih pritisaka, opstrukcija i konstantne političke i administrativne diskriminacije.

Srpska lista je zatražila od predstavnika Evropske unije da hitno reaguju, spreče jednostrane poteze Prištine i obezbede poštovanje osnovnih ljudskih i političkih prava srpskog naroda, u skladu sa međunarodnim standardima i preuzetim obavezama.

Srpska lista ostaje čvrsto opredeljena za dijalog, mir i očuvanje prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, navela je Srpska lista na svom Instagram nalogu!

 Kurir Politika

Ne propustitePolitika"UGROŽENO VIŠE OD 10.000 SRBA NA KOSOVU I METOHIJI" Petar Petković sa Sorensenom o posledicama primene zakona o strancima i vozilima!
2026-02-25 13_36_49-Petković ukazao Sorensenu na razmere posledica po srpski narod ukoliko Priština .jpg
Politika"REČ JE O NACISTIČKOJ POLITICI ALJBINA KURTIJA" Petar Petković o zakonu za strance: Žele da proteraju Srbe i razdvoje majke
Petar Petković kosovo online.jpg
PolitikaPETAR PETKOVIĆ: Doći će dan kada će Kurti odgovarati za sve zločine nad Srbima
IMG-20250802-WA0321.jpg
PolitikaSEVERNA MITROVICA: Sastanak političkih i institucionalnih predstavnika Srba
severna mitrovoca.jpg
PolitikaJOŠ JEDNA KURTIJEVA JEFTINA MANIPULACIJA ZARAD IZAZIVANJA TENZIJA Srpskoj listi nije potvrđen izbor devet poslanika, Samoopredeljenje glasalo protiv!
kurti.jpg