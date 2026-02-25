PRVI REZULTATI POSLE PONOVLJENIH TUŽILAČKIH IZBORA: Totalni poraz kandidata Zagorke Dolovac?
Na ponovljenim tužilačkim izborima za članove Visokog saveta tužilštva (VST) iz reda javnih tužilaca pobedu na nivou viših javnih tužilaštava odneo je Nikola Usloković iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu sa osvojenih ukupno 110 glasova, saznaje nezvanično Kurir.
Boris Majlat, kandidat iza kojeg je stajala Vrhovna tužiteljka Zagorka Dolovac - izgubio je trku u ponovljenom glasanju sa 106 glasova.
Pobedu su na osnovnom odneli kandidati Predrag Milovanović i Boris Pavlović, dok je kandidat Zagorke Dolovac, Jovana Komnenović, prema nezvaničnim informacijama, izgubila trku u ponovljenom krugu.
Ukupan broj glasova sa prvim i ponovljenim izbornim rezultatima je Milovanović sa 136 glasova, Pavlović sa 134 glasa, Komnenović 122 i Nikola Stojanović sa 31 osvojenim glasom kolega.
Ponovljeni tužilački izbori za članove Visokog saveta tužilaštva (VST) iz reda javnih tužilaca, podsetimo, održani su danas na četiri biračka mesta - Kragujevac 2, Novi Sad 2, Niš 3 i Kragujevac 3