Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić boraviće u zvaničnoj poseti Kraljevini Danskoj, 26. februara 2026. godine.

U Kopenhagenu, predsednica Brnabić sastaće se sa predsednikom Parlamenta Sorenom Gadeom i imati sastanke sa stručnjacima iz oblasti digitalizacije i zelene agende.

Tokom posete biće upriličen prijem kod Nj.V. kralja Frederika X Danskog.

Kurir.rs

