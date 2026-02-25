Ana Brnabić, predsednica Narodne skupštine, sutra u Kopenhagenu na sastanku sa kraljem Danske i stručnjacima o digitalizaciji
Važne posete
Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić boraviće u zvaničnoj poseti Kraljevini Danskoj, 26. februara 2026. godine.
U Kopenhagenu, predsednica Brnabić sastaće se sa predsednikom Parlamenta Sorenom Gadeom i imati sastanke sa stručnjacima iz oblasti digitalizacije i zelene agende.
Tokom posete biće upriličen prijem kod Nj.V. kralja Frederika X Danskog.
Kurir.rs
