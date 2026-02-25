Slušaj vest

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević posetio je opštinu Lučani u kojoj su za 29. mart raspisani izbori za lokalni parlament i obišao prostorjie stranke u kojima je u toku prikupljanje potpisa potrebnih za predavanje izborne liste.

Vučević je okupljenim građanima čestitao početak kampanje i rekao da put do izbora i izborne pobede neće biti lak.

"A kad je bilo lako? Za one koji hoće da pobede nikada. Mi smo razumeli da su blokaderi favoriti, da su najjači. Svaka im čast. Ali ja verujem da je i naša lista 'Aleksandar Vučić - Lučani - Naša porodica' kandidovala najbolje ljude i da imamo šanse da pobedimo", rekao je Vučević.

On je naglasio da su blokaderi pričali o pravdi, a pravili nepravdu kao i da su govorili da ih politika ne interesuje, ali da se sada ipak pojavljuju na izborima.

"Maske su pale i svima je sve jasno. Nama su rekli da ne smemo da radimo kampanju od vrata do vrata, da ne smemo da imamo štandove, kol centre, a sada oni rade sve to. I to je dobro jer to pokazuje da smo svo vreme radili ono što je normalno i pristojno. I dobro je da su oni počeli da rade stvari koje su normalne u politici, jer ne možete da se gađate jajima i pištite, a da hoćete da vas ljudi razumeju", kazao je Vučević.

On je članovim lučanskog SNS-a poručio da je dobro što na lokalne izbore izlaze zajedno za koalicionim partnerima jer, kako je rekao, na kraju svi oni hoće da čuvaju Srbiju i da Lučane učine još boljim mestom za život.

"Idite u narod, razgovarajte sa građanima, koliko god da je to teško. Iako nešto nije što nije obećano, a svuda toga ima, u svakoj državi. Objasnite i recite da će biti urađeno. Jer ako neko može to da uradi, onda je to ova politika i ova politička opcija", zaključio je Vučević.

Vučević je građanima delio "Indeks sendviče", kako je naveo, kao glavno gorivo za pobedu protiv blokadera.