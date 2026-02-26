Slušaj vest

Redovni lokalni izbori raspisani su u devet opština u Srbiji, a biće održani 29. marta u Boru, Aranđelovcu, Bajinoj Bašti, Kladovu, Knjaževcu, Kuli, Lučanima, Majdanpeku i Smederevskoj Palanci. Dok je vlast u intenzivnoj kampanji, opozicija iznosi sve oštrije kritike. Iako izborni dan još nije stigao, već se govori o eventualnom nepriznavanju rezultata i političkom „danu posle“. Postavlja se pitanje da li će lokalno glasanje predstavljati test za buduće parlamentarne izbore.

Gosti emisije „Usijanje“ bili su Ibro Ibrahimović, savetnik potpredsednika Vlade Srbije, Miroslav Čučković, član Predsedništva SNS i gradski menadžer Grada Beograda, kao i Aleksandar Jerković, programski direktor Odbora za kontrolu i opservaciju. Oni su analizirali aktuelnu političku situaciju i predstojeće izbore.

U ovim opštinama glasalo se i pre četiri godine, a prethodni izbori održani su 3. aprila 2022. godine. U odnosu na taj period, postavlja se pitanje šta je danas drugačije, šta je najveći izazov i gde se vide potencijalni problemi kada je reč o opstanku na vlasti.

- Svakako je danas drugačija atmosfera u Srbiji nego pre četiri godine. To, naravno, utiče na ambijent i na sprovođenje predizbornih aktivnosti. S obzirom na to da su izbori zvanično raspisani i da smo krenuli u prikupljanje potpisa, ja sam danas bio sa predsednicom Skupštine Anom Brnabić u Aranđelovcu. Do 16 časova imali smo više od 2.500 ljudi, a taj broj je kasnije prešao 3.500 građana koji su došli da daju podršku našoj listi. To su građani Aranđelovca, a imajući u vidu da ova opština ima oko 34.000 birača, možemo reći da je gotovo 10 odsto biračkog tela u jednom danu došlo da pruži podršku našoj listi - kaže Čučković.

Šta će danas, u odnosu na izbore od pre četiri godine, građanima u ovim opštinama biti najvažnije i šta će uticati na njihovu odluku da glasaju za ili protiv određene opcije?

- Čini mi se da kod nas u Srbiji to „za“ i „protiv“ nije samo politička specifičnost. Mislim da smo kao društvo tako formatirani i da svakoj temi pristupamo po principu: ako nismo za, onda smo protiv, često bez argumenata i bez ozbiljnog, argumentovanog dijaloga. Smatram da se takav pristup preneo i na politiku - kaže Ibrahimović i dodaje:

- U političkom životu, ukoliko želite da pobedite, pa čak i na lokalnom nivou, morate imati dijametralno različitu politiku od one koju vodi vlast na republičkom ili lokalnom nivou. Dobra potvrda rada u prethodnom periodu jesu potpisi koji se prikupljaju, kao i sigurni glasovi koji se obezbeđuju za predstojeće lokalne izbore.

Mogu li lokalni izbori biti test za parlamentarne ove godine? - Ne možete tretirati ovih 10 opština kao reprezentativan uzorak, u prvom redu zato što nemate velike gradove. Međutim, s obzirom na to da se radi o 250.000 birača, ono što sa sigurnošću možemo da tvrdimo jeste činjenica da će se negde videti u kom pravcu Srbija želi dalje da ide. Dakle, ne možemo da govorimo da će takav rezultat biti na republičkim izborima, ali definitivno to jeste jedna gruba slika toga na koji način ljudi vide pravac u kojem će Srbija ići u narednom periodu, bar četiri ili pet godina - kaže Jerković i dodaje:

- Ono što je ovde jako važno, ovde se ne radi samo o 10 lokalnih utakmica, ovde se negde radi i o testiranju demokratije, koliko su ljudi spremni da sve svoje nesuglasice, sve svoje nesporazume, različitosti u političkom smislu, rešavaju na jedini legalan način gde se to rešava, a to su izbori.

Da li će poraženi priznati rezultate ili sledi osporavanje izbora? - To je veliki test i za opoziciju, jer ako budu nastavili da guraju svoju politiku kao do sada i da gube iz izbora u izbore, ne osluškujući volju sopstvenih birača, doći će u situaciju da ponovo dožive osudu, kao što se to desilo nekoliko puta u poslednje četiri godine - smatra Jerković.

- Na globalnom nivou sada imate situaciju u kojoj je definitivno propao pokušaj nasilne promene vlasti na republičkom nivou. Obojena revolucija je raskrinkana i, polako ali sigurno, svi akteri koji su stajali iza tog korpusa su razotkriveni, od univerziteta, preko rektora, do pojedinih ljudi iz medija, pravosuđa i drugih sfera. To je sada u potpunosti ogoljeno - nadovezuje se Čučković.

Ibrahimović ističe da je dijalog ključan za normalizaciju društva i naglašava da u ovako složenim geopolitičkim vremenima mora postojati zajednički nacionalni interes, posebno kada je reč o spoljnoj politici. Smatra da bi onaj ko izgubi na izborima trebalo da pruži ruku pobedniku i čestita mu na rezultatu.

