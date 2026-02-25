SRAMNA RELATIVIZACIJA PLANA ZA UBISTVO VUČIĆA Čekajući da ih pomete metla novog menadžmenta, blokaderski mediji ne kriju mržnju: Pretnja smrću za njih je NIŠTA!
Nemci su se 1945. godine, kad je već bilo sasvim izvesno da su izgubili rat, povlačili ostavljajući za sobom sprženu zemlju i porušene mostove. Strah od kazne bio je manji od besa zbog poraza, a ionako su dovoljno zla bili počinili da se nekakvom oproštaju nisu nadali.
Tako se, nekako, ovih dana ponašaju blokaderski mediji. U iščekivanju da ih metla novog menadžmenta počisti pošto ih je tajkun Šolak prodao, odbacili su i poslednji privid profesionalnosti. Umorni od pretvaranja da su objektivni i nepristrasni, više ne kriju svoju mržnju prema legalno izabranim vlastima u Srbiji, a posebno im je na meti predsednik Aleksandar Vučić.
Javnost je obaveštena da su u Kraljevu uhapšena dva muškarca i da im je određen pritvor do 30 dana. Na teret im se stavlja da su dogovarali nabavku oružja za ubistvo predsednika, njegove supruge i dece, kao i napad na policajce, tako što bi im naneli telesne povrede.
A šta blokaderske televizije N1 i Nova rade? One kažu: nije to ništa!
Da podsetimo na prostu činjenicu: nema neozbiljne pretnje smrću.
S punom pažnjom tretirane su svojevremeno i anonimne psovke i poruke mržnje upućivane novinarima tih medija, pa bi i zbog toga bilo normalno da su ovaj događaj iz Kraljeva ispratili s pažnjom koju zaslužuje.
U svakoj zemlji na svetu predsednici i premijeri su ličnosti o čijoj se bezbednosti posebno brine, i ta briga nije statusni simbol, već realna potreba pošto im neprestano preti opasnost, kako od organizovanih zaverenika, tako i od neuravnoteženih osoba i psihopata raznih vrsta.
U Srbiji je ta opasnost podignuta na enti stepen. Skoro godinu i po dana traje najnoviji talas ozbiljno organizovane i isplanirane obojene revolucije kojoj je Vučić poslednja brana, a što se psihopata tiče – dovoljno je baciti i letimičan pogled na društvene mreže. U svakom trenutku mogu se naći desetine objava u kojima se poziva na fizičku likvidaciju predsednika Srbije. Ni njegova deca nisu pošteđena – kako poziva na ubistvo, tako i bestidnih laži i uvreda. I to traje, kampanja mržnje se ne izliva u talasima, već je permanentna i ne pokazuje znake slabljenja.
Znati sve to i ne shvatiti s minimumom ozbiljnosti vest o hapšenju u Kraljevu nije profesionalni propust, nije ni politička kampanja, nego saučesništvo!
U prilog ovoj tvrdnji ide i činjenica da je sramna relativizacija namere uhapšenih izvedena smišljeno. I Nova i N1 naime svoje mikrofone i vreme u udarnim informativnim emisijama ustupili su advokatu uhapšenih Vladimiru Beočaninu, lukavo maskirajući to pozivanjem na pravo da se čuje i druga strana.
Izjednačeni su država i njeni pravosudni organi na jednoj strani, i advokat koji je plaćen da klijenta odbrani na bilo kakav način, na drugoj. Da li je iko igde video izjavu advokata napadača na bilo kog predsednika države u svetu koji je tvrdio da nije bilo onako kako je saopštila policija?
Advokat uhapšenih u Kraljevu Vladimir Beočanin za Nova.rs je izjavio da su njegovi branjenici praćeni sa ciljem da budu optuženi u trenutku koji je pogodan za režim, a za N1 da je razlog hapšenja "zastrašivanje pred skup 15. marta".
Njegova je strategija kod nas već viđena, prosto se izlizala od upotrebe: blokaderi nikad ni za šta nisu krivi, žrtve su spletki policije, sudija i Aleksandra Vučića.
I Beočanin i blokaderski mediji izvršavaju zadatke za koje su plaćeni.
Ali Srbija, država kojoj su pre manje od četvrt veka ubili premijera, ne sme da bude nemi posmatrač onoga što pred našim očima, ne stideći se, rade pre nego što postanu bivši.