Nemci su se 1945. godine, kad je već bilo sasvim izvesno da su izgubili rat, povlačili ostavljajući za sobom sprženu zemlju i porušene mostove. Strah od kazne bio je manji od besa zbog poraza, a ionako su dovoljno zla bili počinili da se nekakvom oproštaju nisu nadali.

Tako se, nekako, ovih dana ponašaju blokaderski mediji. U iščekivanju da ih metla novog menadžmenta počisti pošto ih je tajkun Šolak prodao, odbacili su i poslednji privid profesionalnosti. Umorni od pretvaranja da su objektivni i nepristrasni, više ne kriju svoju mržnju prema legalno izabranim vlastima u Srbiji, a posebno im je na meti predsednik Aleksandar Vučić.

Javnost je obaveštena da su u Kraljevu uhapšena dva muškarca i da im je određen pritvor do 30 dana. Na teret im se stavlja da su dogovarali nabavku oružja za ubistvo predsednika, njegove supruge i dece, kao i napad na policajce, tako što bi im naneli telesne povrede.

A šta blokaderske televizije N1 i Nova rade? One kažu: nije to ništa!

Snimak osumnjičenih za planiranje ubistva Aleksandra Vučića Izvor: Mup Srbije

Da podsetimo na prostu činjenicu: nema neozbiljne pretnje smrću.

S punom pažnjom tretirane su svojevremeno i anonimne psovke i poruke mržnje upućivane novinarima tih medija, pa bi i zbog toga bilo normalno da su ovaj događaj iz Kraljeva ispratili s pažnjom koju zaslužuje.

U svakoj zemlji na svetu predsednici i premijeri su ličnosti o čijoj se bezbednosti posebno brine, i ta briga nije statusni simbol, već realna potreba pošto im neprestano preti opasnost, kako od organizovanih zaverenika, tako i od neuravnoteženih osoba i psihopata raznih vrsta.

U Srbiji je ta opasnost podignuta na enti stepen. Skoro godinu i po dana traje najnoviji talas ozbiljno organizovane i isplanirane obojene revolucije kojoj je Vučić poslednja brana, a što se psihopata tiče – dovoljno je baciti i letimičan pogled na društvene mreže. U svakom trenutku mogu se naći desetine objava u kojima se poziva na fizičku likvidaciju predsednika Srbije. Ni njegova deca nisu pošteđena – kako poziva na ubistvo, tako i bestidnih laži i uvreda. I to traje, kampanja mržnje se ne izliva u talasima, već je permanentna i ne pokazuje znake slabljenja.

Znati sve to i ne shvatiti s minimumom ozbiljnosti vest o hapšenju u Kraljevu nije profesionalni propust, nije ni politička kampanja, nego saučesništvo!

U prilog ovoj tvrdnji ide i činjenica da je sramna relativizacija namere uhapšenih izvedena smišljeno. I Nova i N1 naime svoje mikrofone i vreme u udarnim informativnim emisijama ustupili su advokatu uhapšenih Vladimiru Beočaninu, lukavo maskirajući to pozivanjem na pravo da se čuje i druga strana.

Izjednačeni su država i njeni pravosudni organi na jednoj strani, i advokat koji je plaćen da klijenta odbrani na bilo kakav način, na drugoj. Da li je iko igde video izjavu advokata napadača na bilo kog predsednika države u svetu koji je tvrdio da nije bilo onako kako je saopštila policija?

Advokat uhapšenih u Kraljevu Vladimir Beočanin za Nova.rs je izjavio da su njegovi branjenici praćeni sa ciljem da budu optuženi u trenutku koji je pogodan za režim, a za N1 da je razlog hapšenja "zastrašivanje pred skup 15. marta".

Njegova je strategija kod nas već viđena, prosto se izlizala od upotrebe: blokaderi nikad ni za šta nisu krivi, žrtve su spletki policije, sudija i Aleksandra Vučića.

I Beočanin i blokaderski mediji izvršavaju zadatke za koje su plaćeni.