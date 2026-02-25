"U Republici Hrvatskoj pre nekoliko dana porušene su stotine pravoslavnih krstova na srpskim grobljima. Proterivanje Srba iz Hrvatske, sprovedeno od ustaške države i njenih zapadnih saveznika, nije završeno dok se iz Hrvatske ne ukloni i sećanje da su Srbi u njoj živeli ", naveo je Aleksandar Vulin povodom skrnavljenja srpskih grobalja u Hrvatskoj sa kojih je uklonjen veći broj pravoslavnih krstova

- Kao što ni proterivanje Srba nikada nije naišlo na osudu Zapada tako ni zatiranje srpskih grobova nikoga u Evropskoj uniji nije uznemirilo. Ako ćuti EU Srbija ne bi smela da ćuti i ne bi trebala samo da govori, Srbija mora da deluje. Ambasador Hrvatske bi morao biti pozvan na izjašnjenje a ako Hrvatska policija i služba ne pronađu počinioce onda to treba da uradi naša služba pa i da postupi po svojim saznanjima - naveo je i upitao: "Nego Srbi, hoćemo li u Hrvatsku na more, možda su aranžmani jeftiniji ako ih već sada kupimo? Kako napreduje naš evropski put? Ne znam da li znamo ali na kraju puta u EU nas čeka Hrvatska i u njoj porušeni srpski grobovi. Srbi šta vam nije jasno?"