Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić (60) hospitalizovan je danas zbog teškog zdravstvenog stanja.

Kako se saznaje, ministru Dačiću je konstatovana upala oba plućna krila i priključen je na aparate. On teško diše i nalazi se u životnoj opasnosti. Dačić više godina boluje od šećerne bolesti i drugih pridruženih bolesti.

Dačića je u bolnicu bukvalno oterao predsednik Srbije Aleksandar Vučić kada je ranije danas, uoči komemoracije Vladislavu Jovanoviću, video kako izgleda.

"Kada je Vučić video Dačića i razmenio sa njim nekoliko reči, odmah mu je rekao da ne sme da ostane na komemoracijimi da hitno mora u bolnicu. Ivica se najpre nećkao, ali ga je onda ipak poslušao", kaže sagovornik.

Ivica Dačić je smešten na poluintenzivnu negu odmah po prijemu u Klinički centar Srbije