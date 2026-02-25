VUČIĆ OTERAO DAČIĆA U BOLNICU KAD JE VIDEO KAKO IZGLEDA: Ministar ima zapaljenje oba plućna krila - U ŽIVOTNOJ JE OPASNOSTI! Očekuje se da ga predsednik poseti
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić (60) hospitalizovan je danas zbog teškog zdravstvenog stanja.
Kako se saznaje, ministru Dačiću je konstatovana upala oba plućna krila i priključen je na aparate. On teško diše i nalazi se u životnoj opasnosti. Dačić više godina boluje od šećerne bolesti i drugih pridruženih bolesti.
Dačića je u bolnicu bukvalno oterao predsednik Srbije Aleksandar Vučić kada je ranije danas, uoči komemoracije Vladislavu Jovanoviću, video kako izgleda.
"Kada je Vučić video Dačića i razmenio sa njim nekoliko reči, odmah mu je rekao da ne sme da ostane na komemoracijimi da hitno mora u bolnicu. Ivica se najpre nećkao, ali ga je onda ipak poslušao", kaže sagovornik.
Ivica Dačić je smešten na poluintenzivnu negu odmah po prijemu u Klinički centar Srbije
Očekuje se da će Dačića u bolnici posetiti najbliži saradnici, među kojima i predsednik Vučić.