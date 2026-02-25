Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je ministra spoljnih poslova Ivicu Dačića u Kliničkom centru Srbije.

"Posetili smo potpredsednika Vlade i predsednika SPS svi zajedno. U teškoj je situaciji, ali verujem u lekare, verujem u njega i molimo se za njega", rekao je predsednik Vučić.

Podsetimo, ministar Dačić je smešten na odeljenje pulmologije zbog obostranog zapaljenja pluća.

"Trenutno je njegovo stanje veoma teško, nalazi se u jedinici intenzivnog lečenja i na mehaničkoj ventilaciji, odnosno kako bi se to reklo, na respiratoru, u pitanju je jako teška upala pluća, obostrana upala pluća i ono što sad mogu da kažem, da dobija sve što treba, da dobija od lekova i borimo se za njegov život", rekao je dr Spasoje Popević koji se brine o Dačiću.

Kako je Kurir preneo, Dačiću se stanje iznenada, naglo pogoršalo u poslednjih nekoliko dana, a danas je primljen na bolničko lečenje, gde mu je konstatovana upala oba plućna krila. Više godina boluje od šećerne bolesti i drugih pridruženih bolesti, a Dačića je bukvalno u bolnicu "oterao" predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić kada je video da otežano diše na komemoraciji Vladislavu Jovanoviću.

Kada je Vučić video Dačića i razmenio sa njim nekoliko reči, odmah mu je rekao da ne sme da ostane na komemoracijimi da hitno mora u bolnicu. Ivica se najpre nećkao, ali ga je onda ipak poslušao - kaže sagovornik.

