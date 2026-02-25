Slušaj vest

Predsednik SNS Miloš Vučević oglasio se nakon vesti da je ministar Ivica Dačić u teškom stanju u bolnici.

- Ivice, druže, bori se! Nikad se nisi predavao. Svi smo uz tebe! - napisao je Vučević.

Dačića je u bolnici posetio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, o tome čitajte u posebnoj vesti.

Lekar koji brine o ministru otkrio je da je Dačićevo stanje trenutno veoma teško, da se nalazi se u jedinici intenzivnog lečenja i na mehaničkoj ventilaciji, odnosno, na respiratoru.

Ivica Dačić hospitalizovan, u teškom stanju zbog obostrane upale pluća Foto: Printskrin Tanjug, Nemanja Nikolić

Kako je Kurir preneo, Dačiću se stanje iznenada, naglo pogoršalo u poslednjih nekoliko dana, a danas je primljen na bolničko lečenje, gde mu je konstatovana upala oba plućna krila. Više godina boluje od šećerne bolesti i drugih pridruženih bolesti, a Dačića je bukvalno u bolnicu "oterao" predsednikRepublike Srbije Aleksandar Vučićkada je video da otežano diše na komemoraciji Vladislavu Jovanoviću.

Najnovije informacije o stanju ministra Dačića pročitajte u našem tekstu   OVDE

Ne propustitePolitikaIVICA DAČIĆ HITNO PRIMLJEN U BOLNICU! Ministar u teškom stanju, PRIKLJUČEN na aparate!
Ivica Dačić
PolitikaVUČIĆ OTERAO DAČIĆA U BOLNICU KAD JE VIDEO KAKO IZGLEDA: Ministar ima zapaljenje oba plućna krila - U ŽIVOTNOJ JE OPASNOSTI! Očekuje se da ga predsednik poseti
aleksandar-vucic-ivica-dacic.jpg
Politika"A ŠTA DA RADIM, NE MOGU JA DA KUKAM" Ovako je Dačić govorio o bolestima koje ga muče - boluje od dijabetesa, imao probleme sa srcem...
Ivica Dačić