Predsednik SNS Miloš Vučević oglasio se nakon vesti da je ministar Ivica Dačić u teškom stanju u bolnici.

- Ivice, druže, bori se! Nikad se nisi predavao. Svi smo uz tebe! - napisao je Vučević.

Dačića je u bolnici posetio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, o tome čitajte u posebnoj vesti.

Lekar koji brine o ministru otkrio je da je Dačićevo stanje trenutno veoma teško, da se nalazi se u jedinici intenzivnog lečenja i na mehaničkoj ventilaciji, odnosno, na respiratoru.

Kako je Kurir preneo, Dačiću se stanje iznenada, naglo pogoršalo u poslednjih nekoliko dana, a danas je primljen na bolničko lečenje, gde mu je konstatovana upala oba plućna krila. Više godina boluje od šećerne bolesti i drugih pridruženih bolesti, a Dačića je bukvalno u bolnicu "oterao" predsednikRepublike Srbije Aleksandar Vučićkada je video da otežano diše na komemoraciji Vladislavu Jovanoviću.