OGLASILI SE IZ KABINETA IVICE DAČIĆA: Pod stalnim je nadzorom
Iz kabineta ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića potvrđeno je da je on danas primljen u Univerzitetski klinički centar Srbije u Beogradu.
Kako se navodi, ministru je dijagnostikovana obostrana upala pluća, a lekari su odlučili da ga zadrže u bolnici radi primene adekvatne terapije i stalnog nadzora.
Dačića je u bolnici posetio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, o tome čitajte u posebnoj vesti.
Lekar koji brine o ministru otkrio je da je Dačićevo stanje trenutno veoma teško, da se nalazi se ujedinici intenzivnog lečenjai na mehaničkoj ventilaciji, odnosno, na respiratoru.
Kako je Kurir preneo, Dačiću se stanje iznenada, naglo pogoršalo u poslednjih nekoliko dana, a danas je primljen na bolničko lečenje, gde mu je konstatovana upala oba plućna krila. Više godina boluje od šećerne bolesti i drugih pridruženih bolesti, a Dačića je bukvalno u bolnicu "oterao" predsednikRepublike Srbije Aleksandar Vučićkada je video da otežano diše na komemoraciji Vladislavu Jovanoviću.
