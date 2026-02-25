Slušaj vest

Iz kabineta ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića potvrđeno je da je on danas primljen u Univerzitetski klinički centar Srbije u Beogradu.

Kako se navodi, ministru je dijagnostikovana obostrana upala pluća, a lekari su odlučili da ga zadrže u bolnici radi primene adekvatne terapije i stalnog nadzora.

Ivica Dačić hospitalizovan, u teškom stanju zbog obostrane upale pluća Foto: Nemanja Nikolić

Dačića je u bolnici posetio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, o tome čitajte u posebnoj vesti.

Lekar koji brine o ministru otkrio je da je Dačićevo stanje trenutno veoma teško, da se nalazi se ujedinici intenzivnog lečenjai na mehaničkoj ventilaciji, odnosno, na respiratoru.

Kako je Kurir preneo, Dačiću se stanje iznenada, naglo pogoršalo u poslednjih nekoliko dana, a danas je primljen na bolničko lečenje, gde mu je konstatovana upala oba plućna krila. Više godina boluje od šećerne bolesti i drugih pridruženih bolesti, a Dačića je bukvalno u bolnicu "oterao" predsednikRepublike Srbije Aleksandar Vučićkada je video da otežano diše na komemoraciji Vladislavu Jovanoviću.

Najnovije informacije o stanju ministra Dačića pročitajte u našem tekstu  OVDE

Ne propustitePolitika"IVICE, DRUŽE, BORI SE" Miloš Vučević uputio podršku ministru: Nikad se nisi predavao, svi smo uz tebe"
Ivica Dačić Miloš Vučević
Politika"MOLIMO SE ZA NJEGA" Predsednik Vučić posetio ministra Dačića u bolnici: U teškoj je situaciji, ali verujem u lekare, verujem u njega
Aleksandar Vucic.jpg
PolitikaDOKTOR KLINIČKOG CENTRA KOJI BRINE O DAČIĆU O TRENUTNOM STANJU MINISTRA: "Borimo mu se za život, ključna su naredna 72 sata!"
Untitled-2.jpg