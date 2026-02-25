Slušaj vest

Ministar odbrane Bratislav Gašić oglasio se nakon vesti da je ministar Ivica Dačić u bolnici i u teškom stanju zbog upale pluća

- Dragi moj Ivice, život nam ponekad donese izazove koje niko ne bira, ali znam da si ti čovek koji svaku prepreku dočekuje hrabro i uspravno. Tvoja snaga, vedar duh i vera u bolje sutra uvek su bili jači od svega. Sada je najvažnije da ozdraviš i da se vratiš svojim najmilijima. Mi, tvoji prijatelji, čekamo te sa osmehom i dobrim vestima. Uz tebe svim srcem - napisao je Gašić. 

Podsetimo, ministar unutrašnjih poslovaIvica Dačić (60) hospitalizovan je danas zbog teškog zdravstvenog stanja, a prema prvim informacijama, životno je ugrožen! Kako Kurir saznaje, ima tešku upalu pluća i nalazi se na respiratoru. 

Kako je Kurir preneo, Dačiću se stanje iznenada, naglo pogoršalo u poslednjih nekoliko dana, a danas je primljen na bolničko lečenje, gde mu je konstatovana upala oba plućna krila. Više godina boluje od šećerne bolesti i drugih pridruženih bolesti, a Dačića je bukvalno u bolnicu "oterao" predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić kada je video da otežano diše na komemoraciji Vladislavu Jovanoviću.

