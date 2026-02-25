Slušaj vest

Čedomir Jovanović se oglasio i poslao podršku ministru Ivici Dačiću, koji se nalazi u bolnici i u teškom stanju zbog upale pluća

- Poznajem ga više od pola života, svako je nosio svoj krst na svoj način, retko smo bili na istoj strani ali je uvek bio čovek veći od svih razlika. Da mogu, disao bih za njega kao što je on na svoj način, uprkos prokletoj politici, bez reči "disao" za mene kada me je to držalo u životu... Ako ima neke sile veće od naših sudbina neka mu da snagu veliku kao svako dobro koje je on u tišini dan svima - napisao je Jovanović. 

Foto: Beta

Podsetimo, ministar unutrašnjih poslovaIvica Dačić (60)hospitalizovan je danas zbog teškog zdravstvenog stanja, a prema prvim informacijama, životno je ugrožen! Kako Kurir saznaje, ima tešku upalu pluća i nalazi se na respiratoru. 

Kako je Kurir preneo,Dačiću se stanje iznenada, naglo pogoršalo u poslednjih nekoliko dana, a danas je primljen na bolničko lečenje, gde mu je konstatovana upala oba plućna krila.Više godina boluje od šećerne bolesti i drugih pridruženih bolesti, aDačića je bukvalno u bolnicu "oterao" predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučićkada je video da otežano diše na komemoraciji Vladislavu Jovanoviću.

Ivica Dačić hospitalizovan, u teškom stanju zbog obostrane upale pluća Foto: Nemanja Nikolić

