- Ivici Dačiću, mom dugogodišnjem prijatelju, upućujem iskrenu podršku i želje za brzo i potpuno ozdravljenje. U mislima sam s njim i njegovom porodicom u ovim trenucima i molim se za njegovo zdravlje i snagu - napisao je Dodik.

Podsetimo, ministar unutrašnjih poslovaIvica Dačić (60)hospitalizovan je danas zbog teškog zdravstvenog stanja , a prema prvim informacijama, životno je ugrožen! Kako Kurir saznaje, ima tešku upalu pluća i nalazi se na respiratoru.

Kako je Kurir preneo,Dačiću se stanje iznenada, naglo pogoršalo u poslednjih nekoliko dana, a danas je primljen na bolničko lečenje, gde mu je konstatovana upala oba plućna krila.Više godina boluje od šećerne bolesti i drugih pridruženih bolesti, aDačića je bukvalno u bolnicu "oterao" predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučićkada je video da otežano diše na komemoraciji Vladislavu Jovanoviću.