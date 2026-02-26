"VERUJEMO U SNAGU IVICE DAČIĆA I MOLIMO SE ZA JOŠ JEDNU NJEGOVU POBEDU" SPS se oglasio nakon što je njihov lider smešten u bolnicu
Socijalistička partija Srbija uputila je večeras podršku njenom predsedniku i potpredsedniku Vlade Srbije Ivici Dačiću kojem se naglo pogoršalo zdravstveno stanje.
''Uprkos ozbiljno narušenom zdravstvenom stanju, verujemo u snagu Ivice Dačića, koji je pobedonosno odgovorio na sve životne izazove i iskušenja do sada i molimo se za još jednu njegovu pobedu. Beskrajnu zahvalnost upućujemo lekarima i medicinskom osoblju Kliničkog centra Srbije i Klinike za pulmologiju koji ulažu ogromne napore u ovoj teškoj borbi'', navodi se u saopštenju SPS.
Dodaju da veliku zahvalnost upućuju i predsedniku Aleksandru Vučiću, premijeru Đuru Macutu, ministru Zlatiboru Lončaru kao i svim članovima Socijalističke partije Srbije i prijateljima koji su zajedno sa SPS u mislima i željama za brz oporavak ministra Dačića.
Lekar koji brine o ministru otkrio je da je Dačićevo stanje trenutno veoma teško, da se nalazi se ujedinici intenzivnog lečenjai na mehaničkoj ventilaciji, odnosno, na respiratoru.
Kako je Kurir preneo, Dačiću se stanje iznenada, naglo pogoršalo u poslednjih nekoliko dana, a danas je primljen na bolničko lečenje, gde mu je konstatovana upala oba plućna krila. Više godina boluje od šećerne bolesti i drugih pridruženih bolesti, a Dačića je bukvalno u bolnicu "oterao" predsednikRepublike Srbije Aleksandar Vučićkada je video da otežano diše na komemoraciji Vladislavu Jovanoviću.
