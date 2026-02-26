Slušaj vest

Socijalistička partija Srbija uputila je večeras podršku njenom predsedniku i potpredsedniku Vlade Srbije Ivici Dačiću kojem se naglo pogoršalo zdravstveno stanje.

''Uprkos ozbiljno narušenom zdravstvenom stanju, verujemo u snagu Ivice Dačića, koji je pobedonosno odgovorio na sve životne izazove i iskušenja do sada i molimo se za još jednu njegovu pobedu. Beskrajnu zahvalnost upućujemo lekarima i medicinskom osoblju Kliničkog centra Srbije i Klinike za pulmologiju koji ulažu ogromne napore u ovoj teškoj borbi'', navodi se u saopštenju SPS.

Dodaju da veliku zahvalnost upućuju i predsedniku Aleksandru Vučiću, premijeru Đuru Macutu, ministru Zlatiboru Lončaru kao i svim članovima Socijalističke partije Srbije i prijateljima koji su zajedno sa SPS u mislima i željama za brz oporavak ministra Dačića.

Dačića je u bolnici posetio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, o tome čitajte u posebnoj vesti.

Lekar koji brine o ministru otkrio je da je Dačićevo stanje trenutno veoma teško, da se nalazi se ujedinici intenzivnog lečenjai na mehaničkoj ventilaciji, odnosno, na respiratoru.

Kako je Kurir preneo, Dačiću se stanje iznenada, naglo pogoršalo u poslednjih nekoliko dana, a danas je primljen na bolničko lečenje, gde mu je konstatovana upala oba plućna krila. Više godina boluje od šećerne bolesti i drugih pridruženih bolesti, a Dačića je bukvalno u bolnicu "oterao" predsednikRepublike Srbije Aleksandar Vučićkada je video da otežano diše na komemoraciji Vladislavu Jovanoviću.

Najnovije informacije o stanju ministra Dačića pročitajte u našem tekstu   OVDE

Ne propustitePolitika"MOM DUGOGODIŠNJEM PRIJATELJU UPUĆUJEM ŽELJE ZA BRZO OZDRAVLJENJE!" Milorad Dodik se obratio Ivici Dačiću i pružio mu neizmernu podršku!
dacic dodik.jpg
PolitikaČEDA JOVANOVIĆ PRUŽIO PODRŠKU IVICI DAČIĆU: "Da mogu, disao bih za njega kao što je on "disao" za mene kada me je to držalo u životu!"
imgi_2_641424865_18568564180013017_1339410267638718286_n.jpg
Politika"MI, TVOJI PRIJATELJI, ČEKAMO TE SA OSMEHOM DA OZDRAVIŠ!" Ministar Gašić uputio podršku Ivici Dačiću: Uz tebe svim srcem!
Screenshot 2026-02-25 232023.jpg
PolitikaOGLASILI SE IZ KABINETA IVICE DAČIĆA: Pod stalnim je nadzorom
Ivica Dačić