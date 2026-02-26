Slušaj vest

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić (60) hospitalizovan je juče zbog teškog zdravstvenog stanja, a prema prvim informacijama, kada je primljen bio je životno je ugrožen! Kako Kurir saznaje, ima tešku upalu pluća i nalazi se na respiratoru.

Ministar Dačić takođe ima problema i sa dijabetesom, doktor Popević koji je i pratio njegov slučaj rekao je da su morali da ga priključe na ventilaciju budući da lekovi nisu mogli da mu pomognu u toj meri i brzini koliko je bilo potrebno.

Oglasio se i predsednik Srbije

Trenutno mu je stanje malo bolje, sinoć ga je posetio predsednik Srbije Aleksandar Vučić kao i ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Ipak to nije bila jedina poseta zbog toga što ga je predsednik danas takođe posetio.

- Jutro je oko 5 sati ujutru, nalazim se u avionu na putu za Kazahstan, posetio sam Ivicu jutros i on je bolje, to je dobra vest ali naravno oprez je neophodan. Ništa nije izvesno ali on je bolje, na radost njegove porodice i svih ljudi koji ga vole - izjavio je predsednik Aleksandar Vučić povodom ove situacije.

Predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik poželeo je juče ministru unutrašnjih poslova i potpredsedniku Vlade Srbije Ivici Dačiću brz oporavak i uputio mu podršku, nakon što je srpski ministar danas primljen na Kliniku za pulmologiju Kliničkog centra Srbije zbog teške upale pluća.

Dačić je trebalo da bude u delegaciji koja putuje u Kazahstan zajedno sa predsednikom, međutim, otkazao je put.

Poslednje informacije koje je Kurir televizija dobila od doktora Spasoja Popević jesu da je Dačićeva situacija stabilna ali da su ključna naredna 72h. Takođe imamo informacije da će se doktori grupno obraćati svakog jutra i večeri.

Naglasili su da će biti vandrednih oglašavanja ukoliko bude vandrednih promena. Konstantno će obaveštavati građane o stanju ministra Ivice Dačića

Socijalistička partija Srbije se juče takođe oglasila povodom teškog zdravstvenog stanja u kom se nalazi njihov predsednik Ivica Dačić.

"Predsednik Socijalističke partije Srbije, Ivica Dačić danas je u popodnevnim časovima primljen u Klinički centar Srbije. Uprkos ozbiljno narušenom zdravstvenom stanju, verujemo u snagu Ivice Dačića, koji je pobedonosno odgovorio na sve životne izazove i iskušenja do sada i molimo se za još jednu njegovu pobedu", navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu stranke.

"NAREDNIH 72H SU KLJUČNA"! Dačić je još uvek na raspiratoru a lekari planiraju grupno obraćanje svakog jutra i večeri kako bi izveštavali o njegovom stanju

