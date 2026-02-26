"UKRATKO, TEŠKO JE, ALI..." Hitno se oglasio doktor koji leči Ivicu Dačića, evo šta je otkrio
Povodom zdravstvenog stanja ministra unutrašnjih poslovaIvice Dačića, koji je hospitalizovan zbog obostrane upale pluća, oglasio se lekar zadužen za njegovo lečenje - pomoćnik direktora za pulmologiju Spasoje Popević.
- I dalje je u teškom zdravstvenom stanju. Borba se nastavlja, na mehaničkoj je ventilaciji i u ovom trenutku uspeli smo da stabilizujemo njegovo stanje. Suviše je rano da prognoziram bilo šta. U ovom trenutku situacija je stabilnija nego što je bila tokom jučerašnjeg obraćanja. Apelujem na sve medije da imaju razumevanja za porodicu ministra i sve njegove prijatelje. Na nama je da uradimo posao - rekao je doktor Popević.
Lekar Klinike za pulmologiju naglasio je da će javnost redovno obaveštavati o stanju ministra Ivice Dačića.
- Obraćaćemo se ujutru i uveče sa novim informacijama o njegovom stanju. Ukratko, teško je, ali zahvaljujući preduzetim merama stanje je stabilno - rekao je doktor.
Kako je Kurir preneo, Dačiću se stanje iznenada, naglo pogoršalo u poslednjih nekoliko dana, a juče je primljen na bolničko lečenje, gde mu je konstatovana upala oba plućna krila. Više godina boluje od šećerne bolesti i drugih pridruženih bolesti, a Dačića je bukvalno u bolnicu "oterao" predsednik Vučić kada je video da otežano diše na komemoraciji Vladislavu Jovanoviću.
- Kada je Vučić video Dačića i razmenio sa njim nekoliko reči, odmah mu je rekao da ne sme da ostane na komemoracijimi da hitno mora u bolnicu. Ivica se najpre nećkao, ali ga je onda ipak poslušao - kaže sagovornik.
Ivica Dačić je smešten na poluintenzivnu negu odmah po prijemu u Klinički centar Srbije.
