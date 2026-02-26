Slušaj vest

Ministar bez portfelja u Vladi Srbije Đorđe Milićević izjavio je danas da su dobre vesti da se ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić jutros oseća nešto bolje nego juče, da je uz njega i da veruje da će biti bolje kako lečenje bude odmicalo.

- Uz njega smo. Znam da je jak. On je čovek izuzetne energije, izuzetne snage i iskreno verujemo u njegovu unutrašnju moć da istraje i prebrodi sve izazove koje su pred njim. Kao njegov prijatelj, pre svega, ima moju punu bezrezervnu podršku. Znam da je u sigurnim rukama i da o njemu brine najbolji tim lekara. Verujemo da će se brzo oporaviti i da će biti među nama - rekao je on za TV Prva.

Izrazio je veliku zahvalnost lekarima i medicinskom osoblju Kliničkog centra Srbije koji leče Dačića kao i predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i premijeru Đuru Macutu, na brizi i podršci.

- Zajedničko nam je jedno, svima nam je Ivica u mislima i željama za brz oparavak - rekao je on.

Odgovarajući na pitanje kako komentariše to što su se na društvenim mrežama, kada se pojavila vest da je Dačić u teškom stanju, neki radovali rekao da to samo govori o njima i da to nije prvi put.

- Mržnja podstiče mržnju. Kada imate samo jedan zajednički imenitelj koji okuplja one koji sebe nazivaju opozicijom ili blokaderskom opozicijom, kako god ih nazovete, više nije ni bitno, ali studenti definitivno nisu. Dakle, mržnja postiče mržnju i onda dolazimo do ovoga. To su oni takozvani tastatura političari - naveo je on.

Poručio im je da su izbori blizu, da će biti izbori u devet lokalnih samouprava i da se opredele da li hoće parole ili program.

- Ne može više da vam bude parola da ste protiv i ne može parola da vam bude da je Vučić najgori. A iz svega ovoga Ivica (Dačić) će, ja sam u potpunosti ubeđen, izaći kao pobednik. Mnogo je bitki iza njega koje je dobio i ja sam ubeđen da je ovo samo jedna u nizu tih bitki - rekao je on.