"DABOGDA CRK'O ŠTO PRE OLOŠ, SVE NAJGORE VAM ŽELIM": Blokaderi zadojeni mržnjom priželjkuju smrt Vučiću i Dačiću, gnusnim komentarima zatrovali društvene mreže
Blokaderi su pokazali koliko daleko su spremni da idu u svojoj mržnji, pa tako priželjkuju smrt predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i ministru unutrašnjih poslova Ivici Dačiću zastrašujućim komentarima!
Niame, blokaderi su iskoristili zdravstveno stanje ministra Dačića, koji se nalazi u bolnici zbog upale oba plućna krila, da još jednom demonstriraju koliko su zadojeni mržnjom.
Tako je na vest o tome da je Vučić posetio Dačića u bolnici jedan blokader napisao:
- Crko da Bog da, a i Dačić sa njim - glasio je komentar, a nizali su se drugi u sličnom stilu:
- Zabole me koliko i njih svaki pendrek, krv i batine i sonični top. Što, da neću da žalim tog krvnika.
- Ivica Dačić na samrti? Najveće zlo, posle Šešelja. Umreće, zatvor videti neće.
- Još dugo nam živeo u bolničkoj postelji, amin.
Bilo je i onih iznenađujuće uznemirujućih.
- Jedan od zlotvora i kreatora svih sr*nja na Balkanu od 90-ih naovamo Ivica Dačić je u teškom zdravstvenom stanju i navodno se lekari bore za njegov život. Mislim da nema ništa loše u tome da mu poželim sve najgore, dabogda crk'o što pre ološ.
- Umro Dačić i Šiptar će uskoro.
Među gnusnim komentarima bilo je i onih koji su se plašili da se u slučaju Dačićeve smrti ne odloži finale Pesme za Evroviziju!
- Sad kad umre Dačić, proglase Dan žalosti i pomere finale PZE 2026 za drugi dan... Nemojte PZE da pomerate.
- S**aj ga majmune i ti i Dačić. Sve najgore vam želim - glasio je komentar upućen predsedniku Vučiću.
Ovim potezom blokaderi su još jednom pokazali da nemaju nikakav moralni kompas, te da ne prezaju ni od čega kada je u pitanju njihov izliv mržnje prema državnom rukovodstvu. Komentarima su sve o sebi rekli.