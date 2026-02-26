Slušaj vest

Blokaderi su pokazali koliko daleko su spremni da idu u svojoj mržnji, pa tako priželjkuju smrt predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i ministru unutrašnjih poslova Ivici Dačiću zastrašujućim komentarima!

Niame, blokaderi su iskoristili zdravstveno stanje ministra Dačića, koji se nalazi u bolnici zbog upale oba plućna krila, da još jednom demonstriraju koliko su zadojeni mržnjom.

Tako je na vest o tome da je Vučić posetio Dačića u bolnici jedan blokader napisao:

- Crko da Bog da, a i Dačić sa njim - glasio je komentar, a nizali su se drugi u sličnom stilu:

- Zabole me koliko i njih svaki pendrek, krv i batine i sonični top. Što, da neću da žalim tog krvnika.

- Ivica Dačić na samrti? Najveće zlo, posle Šešelja. Umreće, zatvor videti neće.

- Još dugo nam živeo u bolničkoj postelji, amin.

Morbidni komentari blokadera o Ivici Dačiću Izvor: Kurir

Bilo je i onih iznenađujuće uznemirujućih.

- Jedan od zlotvora i kreatora svih sr*nja na Balkanu od 90-ih naovamo Ivica Dačić je u teškom zdravstvenom stanju i navodno se lekari bore za njegov život. Mislim da nema ništa loše u tome da mu poželim sve najgore, dabogda crk'o što pre ološ.

- Umro Dačić i Šiptar će uskoro.

Među gnusnim komentarima bilo je i onih koji su se plašili da se u slučaju Dačićeve smrti ne odloži finale Pesme za Evroviziju!

- Sad kad umre Dačić, proglase Dan žalosti i pomere finale PZE 2026 za drugi dan... Nemojte PZE da pomerate.

- S**aj ga majmune i ti i Dačić. Sve najgore vam želim - glasio je komentar upućen predsedniku Vučiću.