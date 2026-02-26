Slušaj vest

Aleksandar Vučić je jutros u avionu na putu za Kazahstan rekao da očekuje topao doček i divnu dobrodošlicu.

- Domaćini su odredili, što je valjda prvi put otkad ja idem u posete bilo gde, da podignu "suhoje" u znak velike počasti koje odaju svojim gostima i da je to divan znak prijateljstva prema Srbiji - rekao je Vučić u video snimku na Instagramu.

Suhoji dočekali predsednika Vučića

Naveo je da ga u Kazahstanu očekuju važni razgovori o svim sferama društvenog života, veliki sporazumi i važni dogovori i odlična poseta Kazahstanu i predsedniku Žomartu Tokajevu.

Suhoji u vazduhu u čast predsednika Vučića! Izvor: Kurir

- To su uvek dobre vesti za Srbiju, veliki prijatelji naše zemlje, očekujem odlične rezultate - kazao je predsednik.

Tokom boravka u Astani, Vučić će se sastati sa predsednikom Republike Kazahstan Kasimom Žomartom Tokajevim i sa predsednikom Vlade Republike Kazahstan Olžasom Bektenovim, a tom prilikom biće potpisano i više bilateralnih dokumenata, saopštila je pres služba predsednika.