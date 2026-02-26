Slušaj vest

Aleksandar Vučić je jutros u avionu na putu za Kazahstan rekao da očekuje topao doček i divnu dobrodošlicu.

- Domaćini su odredili, što je valjda prvi put otkad ja idem u posete bilo gde, da podignu "suhoje" u znak velike počasti koje odaju svojim gostima i da je to divan znak prijateljstva prema Srbiji - rekao je Vučić u video snimku na Instagramu.

Suhoji dočekali predsednika Vučića Foto: Kurir

Naveo je da ga u Kazahstanu očekuju važni razgovori o svim sferama društvenog života, veliki sporazumi i važni dogovori i odlična poseta Kazahstanu i predsedniku Žomartu Tokajevu.

Suhoji u vazduhu u čast predsednika Vučića! Izvor: Kurir

- To su uvek dobre vesti za Srbiju, veliki prijatelji naše zemlje, očekujem odlične rezultate - kazao je predsednik.

Tokom boravka u Astani, Vučić će se sastati sa predsednikom Republike Kazahstan Kasimom Žomartom Tokajevim i sa predsednikom Vlade Republike Kazahstan Olžasom Bektenovim, a tom prilikom biće potpisano i više bilateralnih dokumenata, saopštila je pres služba predsednika.

U okviru posete, predsedniku Vučiću biće dodeljen Orden zlatnog orla, najviše odlikovanje Republike Kazahstan.

Ne propustitePolitika"A, SAD PRAVAC KAZAHSTAN, PO VELIKE REZULTATE ZA NAŠU SRBIJU" Vučić: Prvi put otkad idem u posetu bilo gde domaćini dižu suhoje u znak velike počasti! (VIDEO)
av.jpg
PolitikaVUČIĆU ĆE BITI URUČENO NAJVIŠE ODLIKOVANJE: Predsednik u dvodnevnoj poseti Kazahstanu, sastaje se sa Tokajevim
WhatsApp Image 2026-02-24 at 11.29.55.jpeg
PolitikaSORENSEN POSLE SASTANKA SA VUČIĆEM: Fokusirali smo se na sprovođenje svih obaveza iz dijaloga i konkretne korake potrebne za napredak Srbije na putu ka EU
Aleksandar Vučić Peter Sorensen (1).jpeg
PolitikaVUČIĆ SE SASTAO SA SORENSENOM: Predsednik Srbije razgovara sa specijalnim izaslanikom EU za dijalog Beograda i Prištine (VIDEO)
Aleksandar Vučić Peter Sorensen (10).jpeg