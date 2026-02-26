Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić svoju zvaničnu posetu Kraljevini Danskoj započela je sastankom sa stručnjacima iz oblasti zelene agende.

Brnabić je posetila organizaciju State of Green koja predstavlja zvaničnu dansku javno-privatnu platformu za međunarodnu saradnju u oblasti zelene tranzicije i održivih rešenja, koja povezuje vladu, industriju, gradove i istraživačke institucije.

- Odličan razgovor sa timom platforme State of Green o danskom modelu zelene tranzicije i načinima da se iskustva Danske prenesu u naš region. Razmena znanja o obnovljivim izvorima energije, energetskoj efikasnosti i održivim gradovima je od krucijalne važnosti za budućnost čitavog sveta i istovremeno značajan korak ka jačim partnerstvima. U narednom periodu radićemo na uspostavljanju saradnje kroz studijske posete, dijalog i razmenu stručnih iskustava - napisala je Brnabić na Instagramu.

Ova organizacija radi i kao globalna kontakt-tačka za države koje žele da uče od danskog modela održivog razvoja i energetske tranzicije, sa fokusom na obnovljive izvore energije, energetsku efikasnost, vodne sisteme, cirkularnu ekonomiju i održive gradove.

Iako nema direktne implementacione projekte u Srbiji, danski pristup zelenoj diplomatiji prisutan je kroz nordijske inicijative u regionu Zapadnog Balkana, uključujući programe "Nordic green and smart cities", koji podstiču razmenu znanja, institucionalno povezivanje i razvoj partnerstava u oblasti energetske efikasnosti i urbane održivosti.

Danska je prepoznata kao jedan od svetskih primera uspešne zelene tranzicije, visoke upotrebe obnoviljvih izvora energije i inovativnih rešenja u oblasti vode i otpada.