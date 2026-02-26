Slušaj vest

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić saopštio je za Kurir televiziju najnovije vesti vezane za zdravstveno stanje Ivice Dačića.

- Poslednje vesti od jutra su da je Ivica Dačić nešto bolje i to su dobre vesti. Ja se čujem i sa njegovim najbližim saradnicima i nadam se da ću možda imati priliku danas, sutra da ga posetim - rekao je Glišić za Redakciju.

Dačić je još odranije patio zbog svog zdravstvenog stanja koje uključuje i šećernu bolest između ostalog.

- Zaista mu želim sve najbolje i da se što pre oporavi. Ta brza reakcija, odnosno reakcija u poslednjem trenutku da se javi lekaru je predupredila verovatno i onaj najgori neželjeni scenario koji niko nije želeo da se desi - nastavio je.

Foto: Nemanja Nikolić

"U poslednjem trenutku je ukazana lekarska pomoć"

On mu je, kao i predsednik Aleksandar Vučić i još mnogobrojni saradnici poželeo brz oporavak.

- Onako u poslednjem trenutku je ukazana lekarska pomoć što nam daje pravo da se nadamo da će vrlo brzo da se taj problem sanira i da će on ponovno biti sa nama -objasnio je Glišić.

Dačić je još na respiratoru u bolnici, ali zbog brze reakcije lekara već danas je malo bolje.

- Ja mu zaista od srca želim da se što pre vrati svojoj porodici, pre svega i kasnije i obavezama i verujem da će uspeti da iznese ovo što ga je zadržalo - dodaje.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.