Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stiže u dvodnevnu zvaničnu posetu Republici Kazahstan.

- U pratnji lovaca SU-30, simbola snage Kazahstana, ali i velike časti za nas kao goste, stižemo u prelepu Astanu. U ovoj zemlji bogate istorije, kulture i tradicije, koja je vekovima bila poveznica Dalekog Istoka i Evrope, glavno raskršće svetova, civilizacija i trgovine na nekadašnjem Putu svile, a koja se danas pozicionira kao jedna od najznačajnijih država na geopolitičkoj mapi sveta, čekaju me brojni sastanci na kojima ću još jednom potvrditi posvećenost Srbije jačanju bilateralnih odnosa i širenju saradnje sa Kazahstanom u svim oblastima - napisao je Vučić na Instagramu uz snimak SU-30.

Podsetimo, predsednika su u vazdušnom prostoru Kazahstana dočekali borbeni avioni Suhoj SU-30, u znak dobrodošlice i počasti.

Vučić je jutros u avionu na putu za Kazahstan rekao da očekuje topao doček i divnu dobrodošlicu.

Foto: Instagram/buducnosrbijeav

- Domaćini su odredili, što je valjda prvi put otkad ja idem u posete bilo gde, da podignu "suhoje" u znak velike počasti koje odaju svojim gostima i da je to divan znak prijateljstva prema Srbiji - rekao je Vučić u video snimku na Instagramu.

Naveo je da ga u Kazahstanu očekuju važni razgovori o svim sferama društvenog života, veliki sporazumi i važni dogovori i odlična poseta Kazahstanu i predsedniku Žomartu Tokajevu.

- To su uvek dobre vesti za Srbiju, veliki prijatelji naše zemlje, očekujem odlične rezultate - kazao je predsednik.

Foto: Instagram/buducnosrbijeav

Tokom boravka u Astani, Vučić će se sastati sa predsednikom Republike Kazahstan Kasimom Žomartom Tokajevim i sa predsednikom Vlade Republike Kazahstan Olžasom Bektenovim, a tom prilikom biće potpisano i više bilateralnih dokumenata, saopštila je pres služba predsednika.